Poleg džamije se bo še gradilo

Več let zapuščeni objekti v neposredni bližini džamije bodo kmalu zravnani z zemljo. Načrti predvidevajo gradnjo prostorov za državne organe, a začetka del ni pričakovati kmalu. Zemljišče v neposredni bližini središča prestolnice bo do nadaljnjega obdano z gradbeno ograjo.

Gradbeni stroji že od začetka leta rušijo tri nize objektov na Parmovi ulici 33 v Ljubljani, kjer so dolga leta domovale inšpekcijske službe, tudi smučarska zveza je tam imela svoj sedež. Ker so bili zidani objekti potresno nevarni, so se morali uradniki pred več leti iz njih izseliti, dvoetažni objekti pa so do danes samevali in propadali.

Ministrstvu za javno upravo, ki je lastnik zemljišča, je po zamudi vendarle uspelo izbrati izvajalca rušitvenih del. "Delno je bil zamik rušenja posledica težav pri zagotovitvi finančnih sredstev, dodaten zamik je bil pri izvedbi javnega naročila, nekaj pa je vplivalo tudi vreme," so nam odgovorili z ministrstva. Podiranje in odstranjevanje zapuščenih objektov je bilo namreč načrtovano že za lani spomladi.

Foto: Bojan Puhek Izbranemu podjetju Dolinšek Transport je do danes uspelo porušiti dve tretjini zgradb, k čemur je pripomoglo tudi lepo vreme. Za dokončanje del in odvoz materiala imajo po pogodbi čas do aprila, a glede na trenutno dinamiko rušenja bi lahko ob ugodnih vremenskih razmerah končali že prihodnji mesec. Vrednost del znaša dobrih 350 tisoč evrov z davkom vred.

Kaj bo nastalo na tem mestu?

Na območju je predvidena namenska raba za centralne dejavnosti oziroma skupne službe državnih organov. Država namerava na zemljišču graditi objekt za organe, ki trenutno večinoma delujejo v najetih prostorih ali je njihovo prostorsko vprašanje neurejeno. Ker pa je občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) še v pripravi, trenutno je v izdelavi tudi nova prometna študija, namembnost zemljišča še ni dokončno potrjena.

Na ministrstvu so nam pojasnili, da predlog OPPN predvideva dve možnosti. Samo poslovni del ali stanovanjsko-poslovni del.

Začetek del odmaknjen v prihodnost

Predviden začetek gradnje še ni znan, saj je "pogojev za začetek gradnje kar nekaj. Prvi pogoj je sprejem OPPN. Temu sledijo arhitekturni natečaj, javni razpisi za projektiranje, pridobitev gradbenega dovoljenja, za izvajalca del …" pojasnjujejo na ministrstvu.

Foto: Bojan Puhek Neznanka ostaja tudi vrednost investicije novih državnih objektov, saj je ta odvisna od več dejavnikov. Med drugim tudi od števila podzemnih etaž, kar bo odvisno od končne namembnosti objekta. Dovoljene so sicer tri podzemne etaže.

Ministrstvo namerava zemljišče po koncu rušenja objektov ograditi, saj želi s tem preprečiti divje parkiranje.