Poklic, ki omogoča visoko začetno plačo in hitro napredovanje

Napredovanje tehnologije je v zadnjih desetletjih preoblikovalo način življenja, dela in komuniciranja. V središču digitalne revolucije stoji informacijska tehnologija, ki je postala nepogrešljiv del sodobnega sveta in ustvarja vrsto priložnosti za tiste, ki delajo v tem poklicu. Industrija informacijske tehnologije je eden najhitreje rastočih poklicev, ki ponuja perspektivna delovna mesta in razvoj uspešne kariere. Ponuja hitro zaposlitev, priložnosti v vseh panogah, vrsto različnih kariernih poti, visoke plače, v to panogo pa je zdaj enostavno vstopiti tudi brez fakultete.

Če iščete možnosti za poklic ali spremembo kariere in se sprašujete, kaj je dobra poklicna izbira, potem preverite možnosti zaposlovanja v IT-industriji. Do zaposlitve v tej panogi lahko uberete različne poti, ena najhitrejših pa je vključitev v intenzivni tečaj programiranja, ki vas opremi z vsemi potrebnimi znanji in vas nauči uporabe IT-orodij.

Začnite preizkus in odkrijte svojo pot v svetu informacijske tehnologije! Opravite kratek preizkus ustreznosti, ki vam bo pomagal odkriti, katera poklicna pot v panogi IT najbolj ustreza vašim interesom. Prejeli boste personaliziran rezultat, ki vam lahko koristi pri odločitvi o vaši nadaljnji karierni poti.

Kako se lotiti prodora na področje IT?

IT-industrija je zelo priljubljena, kar še posebej velja za testiranje, analizo podatkov in programiranje. Učenje novih veščin iz IT-industrije je smiselno izvajati prek specializiranih tečajev in šol. Te morajo izpopolnjevati visoke standarde kakovosti in biti ustrezno prilagojene potrebam trga. Ko se odločite za tečaj programiranja, se obrnite na uveljavljene šole in izobraževanja za informacijsko tehnologijo, ki zagotavljajo kakovostna učna gradiva, posodobljene vsebine ter redno strokovno podporo pri usvajanju posameznih tematskih sklopov. Tudi če ste popolni začetnik na tem področju, se lahko naučite veščin in uporabe IT-orodij.

Coders Lab je mednarodno priznana blagovna znamka z več kot desetletno tradicijo, ki v Slovenijo prinaša revolucionarne tečaje na področju informacijske tehnologije. Zagotavljajo mednarodno priznana izobraževanja na področju informacijske tehnologije, ki omogočajo hitro menjavo poklica in učinkovito pridobivanje digitalnih kompetenc. Poudarek je na praktičnih znanjih, ki jih bodo tečajniki potrebovali pri svojih delodajalcih.

Spletne tehnologije se nenehno razvijajo in JavaScript je v ospredju tega razvoja. Uporablja se za razvoj spletnih mest, mobilnih aplikacij, iger in interneta stvari, kot so pametni televizorji in ure, povezane s telefoni. Zaradi svoje razširjenosti in vsestranskosti je povpraševanje po strokovnjakih za JavaScript nenehno v porastu. S tečajem boste pridobili znanje in veščine, ki so na trgu dela med najbolj iskanimi.

S programom tečaja JavaScript:

boste spoznali osnove jezikov JavaScript, HTML in CSS ter se naučili uporabljati Linux ali macOS in Git,

dobili boste dostop do orodij, ki jih boste uporabljali na tečaju,

ustvarili boste svoje prvo spletno mesto,

naučili se boste programirati dinamične elemente, kot so drsniki ali animacije,

naučili se boste jezika ECMAScript 6, s katerim boste lahko nadgradili svoje delo, in osnove o knjižnici React





Tečaj za JavaScript vam odpira vrata do številnih perspektivnih delovnih mest. Ta programski jezik je izjemno razširjen in priljubljen, povpraševanja po tovrstnih razvijalcih pa veliko. S poznavanjem jezika JavaScript lahko delate tako v zagonskem podjetju, softverski hiši, marketinški agenciji kot v veliki korporaciji. Z učinkovitim delom lahko v IT-industriji hitro napredujete.

Tester programske opreme je ključen akter v informacijski tehnologiji, saj prispeva k visoki kakovosti rešitev. Pospešuje odkrivanje in zmanjšuje širjenje napak v produkcijskem okolju, kar vodi k večjemu zadovoljstvu končnih uporabnikov sistema.

S tečajem ročnega testiranja programske opreme lahko v samo šestih tednih postanete usposobljeni tester programske opreme in začnete iskati zaposlitev v IT-industriji. Eden od ključnih razlogov, da se odločite za ta tečaj prav pri Coders Lab, je, da pridobite mednarodno priznan certifikat ISTQB.

S tečajem ročnega testiranja programske opreme:

boste spoznali zahteve za izpit ISTQB in besedišče, ki ga uporabljajo testerji, ter osnove zbirk podatkov,

naučili se boste tehnik ročnega testiranja in načinov upravljanja testov ali orodij za podporo testiranju,

sodelovali boste v celotnem sprintu Scrum in testirali prvo pravo aplikacijo,

postali boste tester s potrdilom ISTQB, ki potrjuje vaše pridobljeno strokovno znanje na področju testiranja.

Tečaj je primeren za vse, ki se želite kar najhitreje prekvalificirati v certificiranega strokovnjaka iz IT-industrije. Poklic testerja programske opreme je namreč odličen začetek za vključitev v to napredno industrijo. S tečajem boste preizkušali avtomatizacijo ali v podjetju sodelovali s člani razvojne ekipe in programerji ter pri tem testirali različne programe, aplikacije, orodja …

Z IT-znanjem hitreje do napredovanja in visoko plačanega delovnega mesta

Ko se tehnologija izboljšuje, se z njo razvijajo tudi IT-strokovnjaki. To je pogoj za delo. A z nenehnim izpopolnjevanjem znanja jim omogoča veliko hitrejšo in lažjo karierno rast kot v drugih panogah. Ni nenavadno, da tehnološki strokovnjaki začnejo na začetni ravni in se v nekaj letih premaknejo na srednji ali vodstveni položaj. Tako kot ni nenavadno videti, da podjetja iščejo nadarjene študente, še preden ti dobijo diplomo.

Možnosti napredovanja v IT so neomejene in odvisne od vaših ciljev in interesov. Lahko se odločite za tehnično specializacijo, razvoj vodstvenih veščin ali prehod na višje vodstvene položaje. Pomembno je tudi, da se nenehno izobražujete, saj se tehnologija hitro spreminja. Certifikati, tečaji in pridobivanje novih veščin so ključni za napredovanje v IT-industriji.

S pomočjo izobraževanj, ki jih ponujajo pri Coders Lab, se vam odprejo vrata do delovnih mest IT-strokovnjaka. Kot začetnik boste sprva spoznavali podjetje, njihovo okolje in procese v IT-industriji. Letna plača razvijalca začetnika se giblje med 20 in 30 tisoč evri. Po dveh letih dela v IT-industriji lahko postanete razvijalec srednje stopnje, kjer se od vas pričakuje, da naloge opravljate samostojno s pomočjo uporabe IT-tehnologij in orodij. Na primer, postanete lahko specialist za omrežja, varnost, razvoj aplikacij, oblikovanje uporabniških vmesnikov ali podatkovno analitiko. To obdobje poudarja pridobivanje specializiranega znanja in spretnosti na izbranem področju. Letna plača razvijalca srednje stopnje se giblje med 30 in 45 tisoč evri.

Letne plače izkušenih razvijalcev segajo nad 45 tisoč evrov. Takrat programiranje ni več zgolj pisanje kode, pač pa upoštevanje zahtevnejših potreb naročnika in prevzemanje večjih odgovornosti pri načrtovanju in izvajanju IT-projektov. Najboljši razvijalci lahko poklicno pot zaključijo kot tehnične vodje ali inženirji programske opreme. Kot vodja ekipe prevzamejo odgovornost za kakovost in tehnične vidike izdelka, osredotočajo se na upravljanje dolgoročnih ciljev podjetja. Ta vloga vključuje mentorstvo in usmerjanje članov ekipe ter zagotavljanje, da dosegajo najvišjo učinkovitost in produktivnost. Letna plača tehničnih vodij sega tudi do 72 tisoč evrov.

Strokovnjak v IT-industriji se sooča z nenehnimi izzivi in priložnostmi za rast in razvoj. Kakšna bo poklicna pot je odvisno od področja in tehnologije, ki jo izberete, in podjetja, v katerem se zaposlite.