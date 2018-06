Podjetnik leta je Sandi Češko

Na kongresu podjetnikov v Portorožu so v petek podelili stanovske nagrade. Naziv podjetnik leta 2018 je prejel Sandi Češko iz podjetja Studio moderna. Med nominiranimi sta bila še Iztok Špan iz družbe Tajfun in Sabina Sobočan iz družbe Varis, so sporočili organizatorji.

Rdeča nit letošnjega kongresa, ki je potekal v petek in danes, je bila internacionalizacija slovenskih podjetij, moderni načini vodenja in digitalizacija podjetij.

Kot so sporočili, so uspešni podjetniki predstavili svoje dobre poslovne prakse na področju internacionalizacije ter kako spremeniti sebe, podjetje in njegovo kulturo za uspešno internacionalizacijo in diverzifikacijo trgov malega podjetja.

Predstavili so tudi najnovejše trende digitalizacije podjetij v svetu in rešitve, kako jih vpeljati v prakso slovenskih podjetij. Na okrogli mizi pa so podjetniki iz prve roke predstavili svoje izkušnje z vodenjem po metodi Simona Sineka in dilemo, "zakaj se raje zaljubimo v kupca, kot pa v svoje izdelke".