Počivalšek: Že prihodnji teden pol milijona mask iz domače proizvodnje

Ob ogledu izdelave zaščitnih mask je gospodarski minister Zdravko Počivalšek povedal, da bodo še ta teden civilni zaščiti dobavili 270 tisoč zaščitnih mask, prihodnji teden pa novih pol milijona mask. "Ne le, da podpiram, ponosen sem, da so obrtniške delavnice združile moči in izdelale proizvode, ki so v celoti razviti in narejeni v Sloveniji," je po poročanju STA dejal minister za gospodarstvo.

Počivalšek: Zaščitne maske morajo biti dostopne vsem državljanom

Kot je dodal Počivalšek, je glavni cilj proizvodnjo vsak teden povečevati do te mere, da bodo lahko zaščitne maske zagotovili vsem humanitarnim delavcem ter delavcem v proizvodnji in v trgovinah, ki so poleg osebja v zdravstvu najbolj izpostavljeni. "Naš končni cilj je, da s pospešeno proizvodnjo domačih kapacitet omogočimo, da bodo zaščitne maske dostopne vsem državljanom. Zato pozivam vse tekstilne domače obrti: stopimo skupaj in postanimo samooskrbni," je domača podjetja pozval Počivalšek.

Naš končni cilj je, da bodo zaščitne maske dostopne vsem državljanom, je poudaril minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek. Foto: STA

Podjetje Prevent&Deloza je eno izmed štirih podjetij, s katerimi je zavod za blagovne rezerve podpisal pogodbo o dobavi zaščitne opreme. Podjetje je ob pojavu epidemije zagnalo lastno proizvodnjo zaščitnih mask, da bi pomagalo pri zajezitvi širjenja novega koronavirusa. Za zdaj proizvajajo že več kot deset tisoč pralnih mask dnevno, ki jih je preveril Univerzitetni klinični center (UKC) Ljubljana.

Ministrstvo: Domača proizvodnja je korak v pravo smer

Na ministrstvu za gospodarstvo opozarjajo, da se je zaradi izjemno velikega povpraševanja po zaščitnih maskah in zaščitni opremi nasploh na svetovnem trgu porušilo razmerje med povpraševanjem in ponudbo. Zato poudarjajo, da je domača proizvodnja korak v pravo smer, saj se lahko država v spopadanju z novim koronavirusom in boleznijo, ki jo povzroča, izogne odvisnosti od tujih proizvajalcev in nepotrebnim logističnim zapletom.

"Naša prednost je v tem, da so maske pralne tudi pri višjih stopinjah, kar pomeni, da dosežejo tudi do 70 uporab," je ob tem dejal direktor podjetja Boštjan Marolt in dodal, da so želeli najti kakovostno, ekonomično in za okolje prijazno rešitev. "V teh izrednih razmerah je ključno, da stopimo skupaj in da vsak prispeva, kar lahko," je povedal Marolt.