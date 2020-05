Pipistrel izdeluje letala tudi za ameriško vojsko

Ajdovsko podjetje Pipistrel specialni enoti ameriške vojske že sedem let dobavlja letala za nadzor iz zraka. Delo za ameriško vojsko je ena največjih referenc pri potencialnih kupcih, ki sproži povpraševanje tudi drugje po svetu, je za STA dejal direktor in solastnik podjetja Ivo Boscarol. Ta računa, da bodo z Američani sodelovali tudi v prihodnje.

"Zanimivo je to, da sta ameriška vojska in letalska vojaška industrija največji izvoznici letal na svetu, potem pa pridejo za kakšna specialna letala v majhno Slovenijo in še manjšo Ajdovščino, saj tako dobrih in kvalitetnih, pa tudi ne za tako ceno, letal sami ne morejo narediti," je dejal Boscarol.

Ameriškemu trgu so do zdaj dobavljali preko različnih agencij za istega kupca, to je ameriško vojsko. Do zdaj so tja prodali nekaj ducatov takih letal. Vsekakor gre za velike, večmilijonske posle, so pa zavezani k molčečnosti, zato več podatkov o prodaji Boscarol ni želel izdati, piše STA.

Povpraševanje iz Arabskih Emiratov in Savdske Arabije

"Predvidevamo, da bo v prihodnje ta del našega programa še toliko bolj zanimiv, ker je ta referenca, ki je bila zdaj objavljena, že sprožila povpraševanje tudi drugje po svetu. V zadnjih dneh smo dobili konkretna povpraševanja iz Arabskih Emiratov in Savdske Arabije za podobna letala. Delati za ameriško vojsko pomeni najvišji standard, in če te oni sprejmejo, je produkt dober in je priznan kjerkoli po svetu, pa naj bo to prijatelj ali sovražnik ZDA," je še dejal.

Predstavniki specialnih enot največje vojske na svetu so k Pipistrelu prišli že skoraj pred desetletjem, ko so se začeli pogovarjati o poslu. Letala pa jim ajdovski proizvajalec dobavlja že sedem let, in kot kaže so z njimi zadovoljni, piše STA.

V času epidemije so delali normalno

Pipistrel je sicer v času epidemije normalno delal. Ob tem je Boscarol poudaril, da se podjetje vedno srečuje z različnimi krizami: "Mi imamo vedno nihanja, ali zaradi valutnih težav ali lokalnih vojn in političnih težav. Skratka, v zadnjih tridesetih letih imamo vsak dan kakšno krizo in smo nanjo navajeni."

V zadnjega pol leta je njihova prodaja v Azijo mirovala, zdaj pa jo ponovno vzpostavljajo. Več težav imajo trenutno pri prodaji v Južno Ameriko, še piše STA.

Preberite še: