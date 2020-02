Pipistrelov dogovor z Avstralci: odlična podpora za nov tip letala?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pipistrel je sklenil dogovor o sodelovanju z avstralskim proizvajalcem Eyre to There za izdelavo električnega dvosedežnega letala alpha electro. Ta je namenjen predvsem za šolanja novih pilotov.

Avstralsko podjetje Eyre to There namerava najprej uvoziti petnajst Pipistrelovih letal alpha electro, ki bi jih uporabili za predstavitvene namene, preizkusne lete in začetni del šolanj. V tem času nameravajo urediti proizvodnjo linijo za slovensko električno letalo. Avstralci bi jih lahko letno izdelali okrog sto.

Avstralci imajo kar 250 šol za pilote

Dogovor z Avstralci je za Pipistrel pomemben, ker vliva zaupanje v novo tehnologijo letal. Električni pogon za letala je idealen prav za šolske namene, ki potekajo na manjšem področju in tudi zaradi zaporednih pristankov in vzletov omogočajo tudi rekuperacijo energije.

V Avstraliji imajo registriranih kar 250 šol za pilotiranje letal, pri tem pa uporabljajo okrog 3.400 klasičnih šolskih letal.

Pipistrelovo letalo alpha electro sicer poganja 60-kilovatni elektromotor. Baterija s kapaciteto 21 kilovatnih ur omogoča enourno letenje, ob tem pa ostane še dovolj rezervne energije za obvezne pol ure dodatnega letenja. Potovalna hitrost letala je 157 kilometrov na uro, uradni dolet pa znaša 139 kilometrov. Med pomembnejše podatke sodi tudi sposobnost dviganja s tisoč čevlji na minuto.



Omenimo še, da tehta elektromotor le 20 kilogramov in da je mogoče baterijo tudi zamenjati z napolnjeno.



Letalo je sicer dolgo 6,5 metra, visoko dobrih dva metra, razpon kril pa znaša 10,5 metra. Prazno letalo z baterijami ima maso 368 kilogramov, največja vzletna masa pa je 550 kilogramov.

Alpha electro je dvosedežno letalo, ki je še posebej primerno za šolanja pilotov. Foto: Pipistrel

Baterija letala ima kapaciteto 21 kilovatnih ur. Foto: Pipistrel