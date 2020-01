Tisto, kar dela Pipistrel, so zdaj izdelali tudi Korejci #video

Hyundai je izdelal koncept letečega taksija v naravni velikosti, po lastnih trditvah pa so že zdaj sposobni tudi velikoserijske proizvodnje. Tako so se Korejci kot prvi avtomobilski proizvajalec pridružili Uberjevemu projektu Uber Elevate, katerega del je tudi Pipistrel. Lani smo v Ljubljani lahko videli pomanjšano maketo njihovega letala.

Maketa Pipistrelovega letala za Uberjev projekt. Foto: Gregor Pavšič Hitrost do 290 km/h, razdalja letenja do 100 km

Hyundai S-A1 lahko pelje do štiri potnike, dodatno mesto pa je za zdaj predvideno še za pilota. Letelo se bo na višini od 100 do 300 metrov, in sicer s hitrostjo do 290 kilometrov na uro. Doseg z enim polnjenjem baterij za električno energijo bo do 100 kilometrov.

Tako imenovani leteči taksi bo lahko vzletel navpično, nato pa se preusmeril v vodoravni polet. Sprva ga bo še treba pilotirati, dolgoročno pa bodo taka "plovila" postala avtonomna.

Pri Uberju so prek projekta Uber Elevate že za letošnje leto napovedali prve predstavitvene polete, leta 2023 pa bi lahko že ponujali prve komercialne polete.

Foto: Hyundai

Foto: Hyundai