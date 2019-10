Pipistrelovo "letalo" za Uber: Slišati ga bo kot drvečo reko! #foto

Čez 10 let bi se lahko del prometa v mestih preselil v zrak. "Leteče taksije" razvijata tako letalska giganta Boeing in Airbus kakor tudi slovenski Pipistrel. Za zdaj je na voljo maketa letala, ki bo sposobno tudi navpičnega vzletanja in pristajanja, dosega do skoraj 100 kilometrov in letenja s hitrostjo blizu 300 kilometrov na uro.

Pipistrel je danes v sklopu konference o mikromobilnosti pokazal svojo maketo "letečega taksija" prihodnosti. To je letalo, ki je sposobno vzleteti tako navpično kot horizontalno in tako združuje lastnosti letala in helikopterja. Namenjeno bo medkrajevnim potovanjem, prav tako tudi hitrim premikom znotraj mest. Bistvo je v avtonomnem letenju in pilot v prihodnje ne bo potreben, pravijo pri Pipistrelu, kjer bodo prve polete z modelom opravili leta 2025. Pipistrel je letos poleti sicer za razvoj tovrstnih letal odprl sestrsko podjetje Pipistrel Vertical Solutions.

Taksiji prihodnosti kar po zraku?

Za zdaj je sicer na ogled le maketa v razmerju 1 : 4, ki pa kaže osnovne značilnosti Pipistrelovega letala. Tega so v podjetju Iva Boscarola začeli razvijati v sodelovanju z Uberjem, ki želi v prihodnje svoje poslovanje razširiti tudi v zrak.

Pipistrel je sicer eno izmed petih podjetij, ki pri razvoju tovrstnih letal (eVTOL) sodeluje z Uberjem oziroma njihovim sestrskim podjetjem Uber Elevate. Američani niso prispevali začetnega kapitala za potreben razvoj.

Pipistrelovo letalo lahko sprejme pet potnikov. Eden med njimi bo moral biti, predvsem zaradi zakonodajnih zahtev, licenciran pilot. Foto: Gregor Pavšič

Rotorji se bodo ob prehodu v vodoravno letenje skrili v notranjost, odprtine pa se bodo zaprle. Foto: Gregor Pavšič

Električni pogon zagotovi skoraj 100 kilometrov dosega

Letalo je namenjeno petim potnikom. Sprva bo eden od njih moral biti pilot, zadoščala bo licenca športnega pilota PPL. Osnovni namen je vseeno zagotoviti avtonomno delovanje, pri katerem bi imel pilot možnost le manjših korektur, večji del poletov pa bi se izvedel samodejno.

Načrtovani doseg letala je slabih 100 kilometrov, dosegal pa bo lahko hitrosti blizu 300 kilometrov na uro (287 km/h).

V krilih osem rotorjev za navpični vzlet

Pri Pipistrelu so se odločili za dokaj konvencionalno zasnovo letala. Namesto več klasičnih rotorjev (podobno kot pri dronih) so se odločili za klasična krila. Ta nižajo zračni upor in izboljšajo vzgon oziroma letalske sposobnosti. V krilih so nameščeni še štirje propelerji, ki zagotavljajo potreben potisk ob vzletu. Na repu je še vertikalni rotor, ki ga uporabijo za potisk ob horizontalnem letu. Letalo bo lahko vzletelo tudi s šestimi od skupno osmih navpičnih rotorjev.

Hrup rotorjev bo podoben drveči reki

"Hrup ne bo smel biti le na eni frekvenci, moramo ga razpršiti na celoten spekter. Uporabili smo mnogo zvijač. Ljudem bo hrup bolj prijazen. Podobno kot bi poslušal deročo reko," so nam povedali pri Pipistrelu.

Ajdovci že testirajo približno tako velik model, in sicer predvsem za validizacijo aerodinamike in prehoda iz vertikalnega v horizontalni način letenja. Posamezne komponente so preizkusili tudi že v razmerju 1 : 1, zato tudi vedo, kakšen hrup bodo povzročali rotorji.

Kaj pa konkurenca?

Več zagonskih podjetij in uveljavljenih proizvajalcev razvija podobna "letala" in "leteče avtomobile". Nedavno sta skupni razvoj takega produkta napovedala Boeing in Porsche. Audi je sicer razdrl svoj projekt z Airbusom in bo določil novo strategijo svojega "vozila" za zračne prevoze. Airbus je že razkril svoj koncept plovila eVTOL z imenom vahana in načrtuje lastno mrežo letalskih taksijev. Daimler je na drugi strani postal delni lastnik nemškega zagonskega podjetja Volocopter, kitajski Geely pa je že pred dvema letoma kupil ameriško družbo Terrafugia. Ta je v preteklosti izdelala že več konceptov letečih avtomobilov. Enega takih je med drugimi lani v Angliji (volante vision concept) predstavil tudi Aston Martin.

Airbusova vizija mestnega letalnika. Foto: Airbus

Napovedano odprto sodelovanje tudi Porscheja in Boeinga. Foto: Boeing