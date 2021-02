Petrol ne bo gradil nove stavbe

Idejo o novi stavbi nasproti Bežigrajskega stadiona so v družbi po besedah Drobne Popovičeve opustili, ker vidijo kar nekaj priložnosti za donosnejše naložbe. "Lahko rečem, da nam je odločitev o tem olajšala tudi epidemija bolezni covid-19. Z njo smo namreč ugotovili, da lahko učinkovito delamo tudi od doma in da tolikšne potrebe po dodatnih prostorih ni več," je pojasnila v pogovoru za Delovo Sobotno prilogo, povzema STA.

Skupaj z občino bodo zdaj pogledali, za kaj bi lahko namenili zemljišča, predvidena za nov poslovni sedež. "Takrat bomo tudi sprejeli odločitev, ali bomo tam kaj gradili in to tržili ali pa zemljišče dezinvestirali," je napovedala. Treba pa bo, tako Drobne Popovičeva, urediti energetsko učinkovitost stavbe ob Dunajski cesti, v kateri domuje podjetje. S tem bomo prenovili tudi poslovne prostore, je dodala.

Ne zanima jih več banka

Foto: STA Drobne Popovičeva je za Delo med drugim povedala še, da je družba v okviru strategije do 2025 opustila tudi zamisel o nakupu banke in vzpostavitev finančnega stebra znotraj poslovanja družbe. "Priložnosti vidimo v energetiki, trgovini in prodaji vseh energentov. V strategiji, ki smo jo sprejeli, ne vidimo potrebe, da bi postavljali še finančni steber, saj tega znanja niti nimamo v hiši," je bila jasna.

Se je pa Petrol po njenih zagotovilih pripravljen povezovati s partnerji. Glede na to, da ima fintech platformo mBills, vidijo tudi priložnost, da v regiji, kjer je Petrol prisoten, ta trg z ustreznim partnerjem z bančnimi znanji pokrije. "Vedno je vprašanje, kolikšnim tveganjem si pripravljen izpostaviti družbo, in ko smo to analizirali, smo ugotovili, da bi bila ob nakupu banke tveganja prevelika, donosi pa preslabi," je razložila, povzema STA.

"Osredotočili smo se na to, kar znamo delati"

Petrol je opustil tudi načrte o digitalizaciji nekaterih platform glede mobilnosti. "Vse te storitve smo temeljito prečistili in jasno postavili usmeritve, kje vidimo priložnosti na trgu in katere storitve lahko ponudimo, ker imamo za to znanje in vire," je dejala. "Osredotočili smo se na to, kar znamo delati," je strnila.

"V Sloveniji smo številka ena in ta položaj je treba znati ohraniti in iskati možnosti za nadaljnjo rast. Smo vodilni ponudnik v energetski tranziciji v zeleno in to želimo ostati. Prav tako smo največji ponudnik pri energetskih rešitvah v javnem sektorju in tukaj vidimo še ogromno priložnosti, prav tako v industriji," je naštela. Petrol naj bi tretjino od 700 milijonov načrtovanih naložb namenil za energetsko tranzicijo.

Želijo krepiti mrežo električnih polnilnic

Ob zmanjševanju pomena naftnih derivatov bo Petrol krepil tudi mrežo električnih polnilnic. Če jih imajo danes skoraj 200, jih v strategiji predvidevajo 1575. Število bencinskih servisov naj bi medtem povečali s 500 na 627, predvsem na Hrvaškem, kjer prevzemajo mrežo družbe Crodux, in v Srbiji.

Foto: STA

Delničarji Petrola so se konec leta seznanili z rezultati posebne revizije poslov nekdanje uprave, ki jo je vodil Tomaž Berločnik. Revizija je pri osmih poslih ugotovila oškodovanje družbe. Uprava je predlagala vložitev odškodninske tožbe proti nekdanji upravi, vendar je skupščina podprla nasprotni predlog SDH, da uprava sama izvede nadaljnje aktivnosti.

Drobne Popovičeva je za Delo povedala, da je uprava že podpisala pogodbo za oceno škode in na podlagi tega mora do 30. aprila delničarje obvestiti o sprejetih ukrepih. "Odločitve o vložitvi tožb še ni," je povedala.