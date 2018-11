Perutnina Ptuj: Sij z Ukrajinci sklenil prodajno pogodbo

Družba Sij je z ukrajinsko skupino MHP sklenila prodajno pogodbo za 90,69-odstotni delež Perutnine Ptuj, ki je v njeni neposredni in posredni lasti, so iz Sija danes sporočili prek spletne strani Ljubljanske borze. Za dokončno sklenitev posla ukrajinski vlagatelji še vedno čakajo odločitev slovenske agencije za varstvo konkurence.

Kot so ob tem pojasnili v Siju, MHP s podpisom pogodbe izvaja strateški korak, ki bo ptujski skupini dal dodano vrednost in okrepil njen položaj, saj načrtuje povečanje prodaje perutninskega mesa in izdelkov pod blagovnimi znamkami Perutnine Ptuj na širšem Balkanu in v zahodni Evropi.

Ukrajinci nameravajo v proizvodno bazo vložiti okoli 200 milijonov evrov

Ukrajinski holding je prejšnji teden že predstavil načrte, da namerava v proizvodno bazo v naslednjih štirih do petih letih vložiti okoli 200 milijonov evrov, s čimer želi okrepiti sedanji vertikalno integrirani poslovni model družbe ter vlagati v razvoj in tehnologijo, pa tudi v njene blagovne znamke.

Da se počasi uresničuje scenarij, po katerem bo Perutnina Ptuj še pred koncem leta dobila novega lastnika, dokazuje tudi sklic izredne skupščine družbe, na kateri bodo 20. decembra odločali o zamenjavi petih predstavnikov kapitala v nadzornem svetu.

Namesto Andreja Zubitskega, Polone Marinko, Evgenija Zvereva, Dagmar Planko in Helene Ploj Lajovic bodo mesto v nadzornem svetu dobili izvršna direktorica in glavna finančna direktorica MHP Holdinga Viktorija Kapeljušna ter Maksim Pisarjev, Laroslav Mihajlovski, Vitalij Adamčuk in Uroš Ilića.

Francoski konkurent opozarja na domnevno sporne prakse Ukrajincev

V ukrajinskem holdingu prve naložbe v Perutnino Ptuj načrtujejo že naslednje leto, v ta namen pa je upravni odbor že odobril 60 milijonov evrov. Ob tem poudarjajo, da bo prevzem slovenske družbe zanje pomenil "strateški korak, ki bo Perutnini Ptuj dal dodano vrednost in okrepil njen položaj na mednarodnem trgu".

Napovedana vlaganja, o katerih je prejšnji teden na Ptuju spregovoril tudi neizvršni direktor holdinga John Rich, so po njihovih besedah ključnega pomena za uresničitev strateškega poslovnega načrta za Perutnino. Slednji predvideva nadaljnji razvoj tako obstoječih izdelkov in močnih blagovnih znamk kot rasti prodaje v Sloveniji ter širši regiji.

Rich je sicer o resnosti njihovih namenov in možnostih nadaljnjega razvoja prepričeval tudi rejce perutnine in aktualne kooperante ptujske družbe. Ti so bili s slišanim večinoma zadovoljni, a je že dan pozneje v Ljubljani na domnevno sporne prakse Ukrajincev na trgu EU znova opozoril njihov konkurent, francoski LDC, ki je bil prav tako interesent za nakup. Slovensko vlado je posvaril, da je pri odločitvi glede prevzema treba imeti pred sabo zaščito potrošnikov, kmetov in zaposlenih ter konkurence.