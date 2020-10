Palais & Villa Schellenburg - vaš najlepši novi dom

V osrčju Ljubljane, na mestu nekdanjega Kolizeja, se nadaljuje gradnja prestižnega kompleksa Palais & Villa Schellenburg. Palais Schellenburg vsebuje 110 moderno zasnovanih stanovanjskih enot, od katerih je šest penthousov, ki so v najvišjem, sedmem nadstropju. Samostoječa Villa Schellenburg ima 15 zavidljivih stanovanjskih enot v petih nadstropjih, med katerimi so tudi tri atrijska stanovanja. Dodatno bo ob Gosposvetski cesti stal poslovni objekt s šestimi nadstropji.

Na lokaciji gradnje se je nekoč bohotila največja zgradba v Ljubljani, ki je ime Kolizej dobila po Vespazijanovem rimskem Koloseju ter bila zasnovana kot vojašnica, poslovni in stanovanjski objekt. Kolizej je bil zgrajen leta 1848. Temeljne kamne so položili 31. 5. 1845, položene so bile tudi štiri kositrne skrinjice z bogato in kulturološko neprecenljivo vsebino. Natanko 175 let kasneje, ob izkopavanju gradbene jame, so našli dve kositrni skrinjici, ki sta kar 175 let varovali izvirne načrte Kolizeja, in izvod časopisa Ljubljanske novice z datumom 31. 5. 1845. S skrbnostjo je bila dokumentacija skupaj s skrinjicama predana Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

Simbolično gledano se je zgodba bodočega prestižnega kompleksa Schellenburg začela že veliko prej. Vsaj izvor njegovega poimenovanja. Projekt nosi ime po Jakobu pl. Schellenburgu, ljubljanskem veletrgovcu, finančniku in mecenu, ki je deloval v 17. stoletju. Večji del svojega premoženja je skupaj z ženo Ano Katarino pl. Hofstätter daroval v dobrodelne namene, predvsem pa namenil Ljubljani. Tako je Ljubljano obogatil s kar nekaj opaznimi stavbami za tisti čas. Nekatere so vidne še danes.

V duhu časa je družina finančno podpirala predvsem cerkvene skupnosti, Jakob pl. Schellenburg je tako leta 1702 ustanovil uršulinski samostan, cerkev ter dekliško šolo, ki je naslednjih 170 let ostala edina šola za deklice v Ljubljani. Občasno je dekliško šolo obiskovalo tudi več kot tisoč deklic, zasluge za to možnost in hkrati boljšo izobrazbo takratnega prebivalstva, tudi manj premožnega, pa gredo Jakobu pl. Schellenburgu.

Veličino, ki jo je predstavljal Jakob pl. Schellenburg, simbolično predstavljata tudi oba objekta, Palais & Villa. Zasnovana sta v stilu modernega sloga bivanja, obdana z zelenimi površinami, ki jih krasijo parki. Visok nivo bivanja predstavljajo tudi vrhunski notranji interier, udobno zasnovane bivalne površine, ki nudijo kar se da veliko naravne svetlobe, dotok svežega zraka, hiter dostop v naravo in na drugi strani mestno dogajanje.

Poleg odlične lokacije se projekt lahko pohvali s 24-urno recepcijo, umeščeno v reprezentativno avlo, videonadzorom objekta, visoko višino etaž, ki merijo od 283 cm do 355 cm, neposrednim dostopom od parkirnih mest do stanovanj ter dodatnimi dvigali za kolesa.

Gradnja kompleksa se je začela maja 2020 z izkopom gradbene jame, in sicer na podlagi gradbenega dovoljenja, prejetega 13. 12. 2019, in se nadaljuje z grobimi gradbenimi deli, ki bodo trajala približno 1 leto. Sama gradnja se bo zaključila predvidoma do decembra 2022. Prevzem stanovanj pa bo možen najkasneje do junija 2023.

Prvi kupci so si nova stanovanja že izbrali, in pri investitorju že nekaj časa nemoteno potekajo podpisi prodajnih pogodb.

Stanovanja v sklopu projekta Schellenburg se bodo z napredovanjem gradnje dražila. Na podlagi izvedene trženjske študije, vezane na prodajne cene stanovanj, je bilo namreč ugotovljeno, da v Ljubljani zelo primanjkuje novih stanovanjskih enot, še posebno nadstandardnih stanovanj v centru mesta, takšnih, kot jih ponujajo v sklopu projekta Schellenburg. Prav tako pa je tudi na letnem nivoju treba predati v uporabo približno 1200 stanovanjskih enot, če bi želeli ohraniti nivo cen, ki velja danes. V Ljubljani pa se letno preda le do 300 stanovanjskih enot, kar kaže na trend naraščanja cen stanovanjskih enot.

Podobne ugotovitve so nedavno objavili tudi na Statističnem uradu RS.