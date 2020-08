Ogromen padec dobička Luke Koper

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ustvarjeni čisti prihodki so bili 12 odstotkov pod načrti, čisti dobiček pa je bil za odstotek nižji od načrtovanega. Dobička iz poslovanja je bilo za 17 milijonov evrov ali za 42 odstotkov manj kot lani v tem času, medtem pa je za tri odstotke presegel načrtovanega, izhaja iz nerevidiranega poročila o poslovanju v prvem polletju, objavljenem na spletni strani Ljubljanske borze, poroča STA.

Nižji prihodki so po pojasnilih družbe predvsem posledica nižjega obsega ladijskega pretovora zaradi ohlajanja gospodarstva in izbruha koronavirusa. Čeprav je pandemija zarezala v blagovne tokove po vsem svetu, pa primerjava z izbranimi pristanišči v Evropi kaže, da so bile posledice pandemije v regiji severnega Jadrana manjše kot drugod.

"Na področju zabojnikov je vsekakor vplivalo dejstvo, da se v Kopru in sosednjih pristaniščih nismo soočili z odpovedmi ladijskih linij, kot so se v severnoevropskih lukah. Po številu pretovorjenih vozil pa smo v prvem polletju celo prehiteli obe španski pristanišči, ki sta po pretovoru vozil primerljivi s Koprom," je ob tem povedal predsednik uprave Luke Koper Dimitrij Zadel.

Kaj je vplivalo na nižji dobiček?

Foto: STA Na nižji dobiček iz poslovanja so vplivali predvsem za 13,1 milijona evrov nižji čisti prihodki od prodaje iz naslova nižjega pretovora ter stroški dela, ki so bili letos za 2,9 milijona evrov višji. Omenjeni vzrok za nižji dobiček iz poslovanja je znižal tudi čisti dobiček, na katerega je vplivala tudi efektivna stopnja davka od dobička.

Luka Koper je na ravni skupine za naložbe v prvem polletju namenila 16 milijonov evrov, kar je sicer 24 odstotkov več kot v tem času lani, a 61 odstotkov pod načrti. Tudi tu je razmere narekoval koronavirus, saj je zaradi epidemije prišlo do zamika nabave prekladalne opreme, ki jo bodo zdaj realizirali v tretjem četrtletju, poroča STA.

Podaljšali bodo prvi pomol, zgradili novo garažno hišo ...

V Luki Koper težko napovedo, v kolikšni meri bo epidemija vplivala na prihodnje poslovanje. Kot so pojasnili, pozorno spremljajo dogajanje na zalednih trgih in hkrati z ukrepi zagotavljajo dostop do zadostnega obsega likvidnih sredstev za premostitev teh vplivov, poroča STA.

"Zaradi nizke stopnje zadolženosti je družba finančno stabilna in nadaljujemo izvajanje ključnih razvojnih projektov, predvsem podaljšanje prvega pomola oz. kontejnerske obale, gradnjo nove garažne hiše in gradnjo novega vhoda v pristanišče," je najpomembnejše naložbe v teku naštel Zadel.