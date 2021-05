Odprli nov vhod v Luko Koper, ki bo razbremenil promet v mestu

Predsednik uprave Luke Koper Dimitrij Zadel in minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec sta danes slovesno odprla nov, bertoški tovorni vhod v koprsko pristanišče. S to pridobitvijo bodo bistveno razbremenili promet v mestu. Poleg tega so predstavili še dve novi pridobitvi Luke, novo garažno hišo s 6.000 parkirnimi mesti in nov bencinski servis.