Nove rekordne cene plina v Evropi

Cene zemeljskega plina v Evropi se še naprej zvišujejo in so danes dosegle rekordne ravni. Na londonski borzi ICE je bilo treba okoli 13. ure za tisoč kubičnih metrov plina prvič odšteti več kot 2.000 dolarjev.

Cene plina so se dvignile do 2.004 dolarjev za tisoč kubičnih metrov oz. 172,52 evra na megavatno uro plina. Trenutno so pri okoli 171 evrih na megavatno uro, kar je 16 odstotkov nad ponedeljkovo vrednostjo.

Ruski energetski velikan Gazprom že nekaj dni zmanjšuje obseg rezervacij za pošiljanje plina po plinovodu Jamal-Evropa. Tiskovna agencija Reuters navaja, da so ruske pošiljke zemeljskega plina po omenjenem plinovodu danes obrnile smer.

Pošiljke v plinovodu Jamal-Evropa proti zahodu se po navedbah Reutersa zmanjšujejo že od sobote.

Gazprom sicer plin v Evropo pošilja po več poteh. Za danes ni v plinovodu Jamal rezerviral nobenih kapacitet, bi pa lahko v primeru povpraševanja dodatno povečal pošiljke prek Ukrajine, navaja Reuters.

V Evropi se nekateri bojijo, da Rusija zadržuje pošiljke plina v Evropo zaradi političnih napetosti, povezanih z Ukrajino, in zamud pri zagonu projekta Severni tok 2. Moskva in Gazprom te navedbe zanikata. Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je danes zatrdil, da gre za "absolutno tržno" situacijo.

Cene se dvigujejo v obdobju, ko je Evropo zajela mrzla zima. Po dolgotrajnem lanskem mrzlem vremenu so zaloge zemeljskega plina v Evropi izčrpane, obenem se je zmanjšala proizvodnja električne energije iz vetrnih elektrarn, za kar so prav tako krive vremenske razmere.