Nov primer uhajanja informacij na policiji? Preverjajo, ali je kdo obveščal o preiskavah.

Na Generalni policijski upravi so za Siol.net potrdili, da so začeli notranjevarnostni postopek, v okviru katerega preverjajo, ali je kdo od uslužbencev policije izdal varovane podatke o načrtovanih hišnih preiskavah. Domnevno uhajanje informacij je tokrat povezano s hišnimi preiskavami glede spornega menedžerskega prevzema Perutnine Ptuj. Kriminalisti NPU so v povezavi s tem lani vložili več kazenskih ovadb zaradi zlorabe položaja, tudi zoper nekdanje člane in predsednika uprave Perutnine Ptuj Romana Glaserja ter člane uprave družbe Merfin, ki jo je obvladoval obsojeni nekdanji prvi mož nakelskega Merkurja Bine Kordež.

"Na podlagi podatkov, ki vzpostavljajo dvom, da je kdo od policije izdal varovane podatke o načrtovanih hišnih preiskavah, je policija začela notranjevarnostni postopek," so za Siol.net pojasnili na Generalni policijski upravi. Kot so povedali, bodo pri omenjenem postopku z dodatnimi ukrepi ugotavljali dejstva in okoliščine domnevnega odklonskega ravnanja uslužbencev policije.

V primeru, da bodo v notranjevarnostnem postopku ugotovili sum storitve kaznivega ravnanja, bodo uvedli oziroma predlagali uvedbo postopkov pred pristojnimi organi in sprejeli ukrepe za vzpostavitev notranje varnosti. Več informacij o domnevnem obveščanju osumljencev o poteku kriminalističnih preiskav ni znanih, je pa zadeva povezava s hišnimi preiskavami glede razvpitega menedžerskega prevzema Perutnine Ptuj. Prve hišne preiskave v tej zadevi je NPU sicer opravil že leta 2017.

Kriminalisti ovadili tudi nekdanjega prvega moža Perutnine Ptuj

Kriminalisti Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) so v povezavi z lastninjenjem Perutnine Ptuj lani vložili več kazenskih ovadb zaradi zlorabe položaja. Maja lani so zaradi tega ovadili sedem ljudi, med drugim tudi nekdanjega predsednika uprave Perutnine Ptuj Romana Glaserja in člane uprave Nado Krajnc, Toneta Čeha in Milana Čuša. Med ovadenimi naj bi bili tudi nekdanji člani uprave družbe Merfin, nad katero so bdeli nekdanji menedžerji Merkurja na čelu s pravnomočno obsojenim nekdanjim šefom nakelskega trgovca Binetom Kordežem.

Kriminalisti so med drugim kazensko ovadili tudi nekdanjega prvega moža Perutnine Ptuj Romana Glaserja. Foto: STA

Preiskovalci so pod drobnogled med drugim vzeli nakup in preprodajo delnic Merkurja iz let 2008 in 2009 v skupni vrednosti okoli 26 milijonov evrov. Pri teh poslih naj bi bila oškodovana Perutnina Ptuj, premoženjsko korist v znesku 4,1 milijona evrov pa naj bi dobil Merfin. Glaserju so očitali, da je sklenil dve pogodbi za nakup delnic, ki naj ne bi bil potreben oziroma naj bi bila pri tem poštena cena delnic bistveno nižja od pogodbene.

Pet od skupaj sedmih osumljencev so kriminalisti sicer ovadili že mesec dni prej. Aprila lani so zaradi dveh kaznivih dejanj zlorabe položaja vložili kazensko ovadbo zoper devet ljudi, pri čemer je protipravno pridobljena premoženjska korist znašala 9,6 milijona evrov. Konec lanskega leta so zaradi petih kaznivih dejanj goljufije ovadili 15 ljudi, protipravno pridobljena premoženjska korist pa je znašala 9,9 milijona evrov. Ovadbe so septembra in novembra vložili tudi zaradi ponarejanja in uničevanja listin.

Notranjevarnostni postopek sprožili tudi po preiskavah pri Snežiču

V javnosti se je sicer v zadnjem obdobju pojavilo več navedb, da naj bi bili osumljenci, ki so se znašli v središču odmevnih hišnih preiskav, o obisku preiskovalcev predhodno obveščeni. Te informacije so se v medijih pojavile, ko so kriminalisti NPU v začetku tega meseca preiskovali domnevno sporne posle kontroverznega doktorja davčnih utaj Roka Snežiča in ko so konec lanskega junija zaradi domnevnih nepravilnosti pri nabavi zaščitne opreme pod drobnogled vzeli gospodarskega ministra Zdravka Počivalška.

Če so na policiji navedbe, da naj bi bil Snežič vnaprej obveščen o mednarodni kriminalistični preiskavi, sprva odločno zanikali, pa po pojasnilih Generalne policijske uprave tudi v tem primeru vodijo notranjevarnostni postopek glede uhajanja zaupnih podatkov. Ta postopek je trenutno še v teku, tako da podrobnosti niso znane, so danes pojasnili na policiji. Ob tem so dodali, da so enak postopek sprožili tudi po preiskavah pri gospodarskem ministru Počivalšku, ki naj bi bil o obisku kriminalistov obveščen prek medijev.

Ko gre za domnevno obveščanje osumljencev v preiskavah glede nabave zaščitne opreme za potrebe boja proti epidemiji novega koronavirusa, na policiji poudarjajo, da je tudi ta postopek še v teku. "Delna ugotovitev je, da do zdaj na osnovi zbranih podatkov še ni mogoče ugotoviti, kdo je razkril podatke o hišnih preiskavah, notranjevarnostni postopek pa še poteka," pravijo na Generalni policijski upravi.

Z vprašanji glede preiskav v povezavi z menedžerskim prevzemom Perutnine Ptuj in domnevnim uhajanjem informacij s policije smo se obrnili tudi na specializirano državno tožilstvo. Odgovore bomo objavili, ko jih bomo prejeli.