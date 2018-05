NLB na Hrvaškem izgubila še eno tožbo

Nova ljubljanska banka (NLB) je v začetku maja po poročanju javne televizije izgubila še eno tožbo zaradi prenesenih deviznih vlog na Hrvaškem. Sodišče je banki naložilo plačilo 600 tisoč evrov.

Po poročanju Televizije Slovenija v NLB zneskov ne bodo poravnali, vendar pa to ne pomeni, da Hrvaška omenjene vsote ne bo zarubila na računih NLB na Hrvaškem.

Banka je bila zaradi tožb na Hrvaškem doslej oškodovana za 2,6 milijona evrov. Na višjem sodišču v Zagrebu v povezavi s prenesenimi deviznimi vlogami NLB čakata še dve tožbi, in sicer ena v višini 25 milijonov evrov, druga pa v višini okoli 600 tisoč evrov.

Odločitev o izplačilu dividend še ni znana, NLB čaka na ECB

Po poročanju javne televizije še ni znana odločitev Evropske centralne banke (ECB) o izplačilu dividend za lansko leto. Banka predlaga, da edinemu lastniku, v tem primeru državi, izplača ves lanski dobiček v vrednosti okoli 189 milijonov evrov, a za to potrebuje soglasje ECB. Evropska komisija naj bi odločitev o slovenskem predlogu glede spremembe zavez za prodajo banke sprejela junija.

Slovenija nadaljevanje sodnih postopkov proti Ljubljanski banki (LB) in NLB ocenjuje kot kršitev prava EU in mednarodnega prava, postopki pa so po njenem prepričanju v nasprotju s slovenskih ustavnopravnim redom.

Slovenska politika ves čas poudarja, da gre pri tem za nasledstveno vprašanje, ki ga je treba reševati v okviru nasledstvenih pogajanj, medtem ko se na Hrvaškem v nasprotju s sprejetimi obveznostmi sodni postopki nadaljujejo.

Slovenija naj bi zaradi postopkov pripravljala tožbo proti Hrvaški

Po navedbah vlade so se do aprila pravnomočno končali štirje postopki, od tega trije v škodo LB in NLB. Slovenija po neuradnih informacijah zato že pripravlja tožbo proti Hrvaški pred Sodiščem EU. Aprila je Evropsko komisijo v primeru prenesenih deviznih vlog zaprosila tudi za mediacijo.

Država je v začetku aprila upravi banke sicer naložila sprejetje ukrepov za zaščito njenega premoženja na Hrvaškem in zagotovila, da bodo v primerih obstoječih oziroma morebitnih novih pravnomočnih sodb hrvaških sodišč zoper LB in NLB glede prenesenih deviznih vlog v celoti spoštovani vladni sklepi, da izpolnjevanje sodb hrvaških sodišč glede prenesenih deviznih vlog nekdanje LB ni skladno s slovenskim pravnim redom in mednarodnimi pogodbami, ki sta jih sklenili Slovenija in Hrvaška.

Upravi banke so tudi naložili, da mora nadaljevati izpodbijanje sodnih odločb na vseh sodnih instancah na Hrvaškem in pred mednarodnimi sodišči, izvesti ustrezne ukrepe upravljanja s premoženjem NLB z namenom, da se prepreči oziroma omeji možnost prisilne izterjave, pri upravljanju pa v okviru veljavnih predpisov upoštevati slovenske interese.

NLB so pred sodbami hrvaških sodišč želeli dodatni zaščititi tudi z dopolnitvijo ustavnega zakona, a je ustavna komisija državnega zbora na podlagi pravnih mnenj predlog zavrnila.