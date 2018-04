Konec reševanja NLB z ustavnim zakonom

Komisija je sicer danes pretresala tako mnenje inštituta za ustavno pravo kot strokovne skupine o tem vprašanju.

Inštitut za ustavno pravo in strokovna skupina, ki jo je imenovala ustavna komisija DZ, sta ocenila, da so prvotno predlagane dopolnitve neprimerne. Po mnenju inštituta pa je vprašljiva tudi smiselnost alternativnega predloga strokovne skupine. Ta je predlagala alternativni zapis, da se v ustavnem zakonu opredeli izjemo javnega reda, na podlagi katere lahko NLB ter sodišča v Sloveniji in v tretjih državah zavrnejo izvršljivost hrvaških sodnih odločb.

Po pridobitvi mnenja ustavnopravnih strokovnjakov pa mnenje skupine ni bilo več enotno. Trije člani skupine so namreč predlagali, naj gre določba v ustavnem zakonu v smeri, da so vse odločbe hrvaških sodišč, ki se nanašajo na devizne vloge, v nasprotju z ustavnim in pravnim redom Slovenije ter mednarodnimi obveznostmi Hrvaške, ter da LB in NLB ne odgovarjata za nobeno terjatev iz tega naslova. Dva člana strokovne skupine pa sta predlagala, naj se ustavnega zakona sploh ne dopolnjuje.