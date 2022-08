Neverjetno, kakšen posel se nasmiha Hrvatom #video

Ogromna ladja bo imela 547 apartmajev, poganjal jo bo utekočinjen zemeljski plin (LNG). Vlagatelji napovedujejo, da bodo na prvem potovanju obiskali več sto destinacij na šestih celinah, v vsakem od pristanišč pa bodo imeli eno- ali petdnevni postanek, poroča hrvaški spletni portal morski.hr.

Predstavniki obeh družb napovedujejo, da bo MV Narrative "sledila soncu", kar pomeni, da bo smer njenega prvega potovanja določena z letnim časom, v katerem bo izplula.

Po čem se bo plavajoče mesto razlikovalo od običajnih križark?

Podjetji Storyline in Brodosplit upoštevata tudi številne druge značilnosti, ki bodo MV Narrative razlikovale od običajnih ladij za križarjenje. Plavajoče mesto bo med drugim imelo pošto, šolo, knjižnico, bolnišnico, banko in celo pisarniške prostore, ki bodo spominjale na družinsko življenje na kopnem.

Seveda pa na krovu ne bo manjkalo niti zabave. Ladja bo stanovalcem nudila 20 restavracij in barov ter številne bazene. Z najnižjega nivoja ladje bo urejen dostop do manjših plovil, kegljišča, hidroponične vrtne kmetije, zunanjega fitnesa s teniškim igriščem, teraso za jogo in tekaško stezo. Na ladji bo tudi deset tisoč kvadratnih metrov velik wellness center z bazeni, telovadnicami in lepotno kliniko.

Predelovali bodo odpadke in pridelovali lastno hrano

Na ladji bodo med drugim reciklirali odpadke in jih pretvorili v energijo ter tako zmanjšali svoj ogljični odtis. Kot omenjeno, bo na ladji tudi hidroponski vrt na sončno energijo, kjer bodo gojili zelenjavo. Pridelana zelenjava bo na voljo na ladijski tržnici brez embalaže.

Predsednik uprave Brodosplita: To je za nas zelo vznemirljiv projekt

MV Narrative je plod ustanoviteljev podjetja Storylines Shannona Leeja in Alisterja Puntona. Njihov cilj je, kot pravijo, "globalnim popotnikom dati priložnost, da živijo svojo strast do raziskovanja, hkrati pa ohranijo delo, družino in domače življenje".

"Veseli smo, da bomo to inovativno ladjo gradili s Storylines. To plovilo je opremljeno z različnimi sistemi za varčevanje z energijo. Ladja bo lahko plula na dve vrsti goriv, nafto in utekočinjen zemeljski plin, ter bo optimizirana tako, da bo imela najmanjši možen izpust škodljivih emisij. Veliko je novih zelenih tehnologij in ladijskih sistemov, v katerih smo pionirji, zato je to za nas zelo vznemirljiv projekt," je povedal Tomislav Debeljak, predsednik uprave Brodosplita.

Cene lastniških apartmajev na krovu se bodo gibale od enega do osmih milijonov dolarjev. Omejeno število apartmajev bo mogoče najeti za 24 let, cene pa se bodo gibale od 647 tisoč dolarjev dalje.