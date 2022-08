Leteli proti Sloveniji, a sta jih prestregla dva hrvaška lovca

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ameriško letalo znamke Beechcraft 35-B33 je iz Grčije letelo proti Sloveniji. Ker ga ob vstopu v hrvaški zračni prostor kontrolnemu stopu ni uspelo priklicati, je Hrvaška hitro aktivirala dva vojaška lovca MiG-21. Ta sta letalo takoj identificirala in z njim vzpostavila povezavo. Kot se je izkazalo, je letalu težave povzročal sistem avionike, ki je tudi prekinil komunikacijsko zvezo.

Kot so potrdili na hrvaškem ministrstvu za obrambo, sta potniško letalo prestregli dve lovski letali MiG-21, ki sta ga tudi uspešno identificirali. Ukaz za vzlet teh dveh vojaških letal je prišel s pristojnega poveljstva Nata za zračne operacije, ki je v španskem Torrejonu.

Letalo se je naposled le javilo kontrolnemu stolpu

Po uspešni identifikaciji letala se je pilot uspešno javil tudi kontrolnemu stolpu in nadaljeval pot proti Sloveniji. Včeraj v poznih popoldanskih urah je letalo potem varno pristalo v Sloveniji, lovca pa sta se po opravljeni misiji vrnila v Zagreb. Kot so zapisali pri hrvaškem mediju rtl.hr, gre za običajen varnostni postopek. Po spomladanskem šoku, ko je z neba v Zagrebu padlo brezpilotno letalo, pa ta dogodek kaže na izboljšano sposobnost nadzora in zaščite hrvaškega zračnega prostora ter na prednosti sodelovanja v integriranem sistemu zračne obrambe Nata.