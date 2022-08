V hrvaški Istri trije požari, eden pri letališču v Pulju: "Gori zelo blizu hiš" #video

V hrvaški Istri so danes izbruhnili trije gozdni požari, za gašenje katerih so na pomoč poklicali tudi kanaderje. Delo gasilcem otežuje burja, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina. Eden od požarov je izbruhnil v bližini letališča v Pulju, drugi v bližini Svetvinčenata in tretji pri Peroju. Gašenje požara otežuje močna burja.

S požari se po navedbah vodje istrske civilne zaščite Dina Kozlevca bori okoli 80 gasilcev s 30 vozili, na pomoč prihajata dva kanaderja.

Na ministrstvu za obrambo so medtem potrdili, da so na požarišče poslali še dve gasilski letali, nato pa so sporočili, da so angažirali še tretji kanader in še dve letali znamke Air Tractor.

Zaradi požara pri letališču v Pulju je zaprta cesta od letališča proti Valturi. Po navedbah časnika Glas Istre gori precej blizu hiš, ogenj je zajel tudi oljčni nasad.

2️⃣ protupožarna aviona Canadair CL-415 iz sastava #PPNOS #HV angažirana su na gašenju požara u Puli, Istarska županija‼️ pic.twitter.com/CJsSAvCqsq — MORH/MoD Croatia (@MORH_OSRH) August 14, 2022

"Požar je precej velik in zelo blizu hiš, med drugim gorijo oljke. Na terenu je večje število gasilcev," je za uredništvo Glasa Istre povedal njihov bralec.