Nemčija se bo izognila recesiji

Nemčija se bo zahvaljujoč ukrepom za znižanje cen energentov izognila recesiji, je v danes objavljenem poročilu napovedal nemški gospodarski inštitut IfW. Na inštitutu pričakujejo, da se bo nemški bruto domači proizvod (BDP) prihodnje leto okrepil za 0,3 odstotka, pred tem pa so napovedovali 0,7-odstotni padec.

"Cene energentov za podjetja in gospodinjstva so se zvišale manj od pričakovanj, kar je med drugim posledica ukrepanja vlade," so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP navedli na inštitutu. Temelj vladnih ukrepov je 200 milijard evrov vreden sveženj pomoči, ki vključuje cenovno kapico za energente. Slednjo je danes potrdil spodnji dom nemškega parlamenta.

Ocena IfW je še ena v vrsti napovedi, da bodo težave za nemško gospodarstvo manjše od prvotnih pričakovanj. Tako so v sredo ocenili tudi na münchenskem inštitutu za gospodarske raziskave Ifo, kjer Nemčiji za prihodnje leto sicer napovedujejo 0,1-odstotni padec BDP, a takoj za tem hitro okrevanje.

"Kljub temu pa izboljšanje napovedi ne pomeni, da lahko gospodarske razmere zdaj le mirno opazujemo," je poudaril Stefan Kooths iz IfW. Energetska kriza se lahko po njegovih besedah namreč še zaostri.

Največje evropsko gospodarstvo je energetska kriza zaradi ruskega napada na Ukrajino in s tem povezanih sankcij proti Rusiji še posebej močno prizadela, saj je bilo močno odvisno od uvoza poceni ruskih energentov. Vlada je zato sprejela vrsto ukrepov; med drugim je začasno spremenila okoljsko politiko in fosilnim gorivom spet namenila večji delež v energetskem portfelju.

Bundestag potrdil cenovno kapico za energente

Spodnji dom nemškega parlamenta, budenstag, je danes prižgal zeleno luč uvedbi kapice na cene elektrike, zemeljskega plina in ogrevanja. Ukrep, s katerim želi vlada omiliti posledice visoke inflacije, bo v primeru dokončne potrditve uveljavljen z novim letom, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Za gospodinjstva ter mala in srednja podjetja bi cenovna kapica po predlogu vlade veljala od marca prihodnje leto, pri čemer naj bi retroaktivno učinkovala tudi že za januar in februar. Večja podjetja bi bila pomoči deležna že takoj z novim letom.

Ukrep, ki predstavlja temelj obsežnega svežnja pomoči v vrednosti 200 milijard evrov, mora zdaj potrditi še zgornji dom parlamenta, bundesrat.