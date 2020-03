Nemčiji zaradi koronavirusa grozi globoka recesija

Predsednik Ifa Clemens Fuest je opozoril, da Nemčijo po njihovem najbolj optimističnem scenariju letos čaka 1,5-odstotno krčenje BDP. "Ta scenarij sicer predvideva le manjše reze v proizvodnjo. Po najslabšem scenariju, ki predvideva velik upad proizvodnje, se bo BDP skrčil za šest odstotkov," so sporočili z inštituta. Decembra lani je Ifo nemškemu gospodarstvu za letos napovedal 1,1-odstotno rast, piše STA.

Še bolj pesimistična je napoved, ki jo je danes podal gospodarski inštitut Ifw iz Kiela. Tamkajšnji ekonomisti so ocenili, da bi se lahko nemški BDP letos skrčil za do devet odstotkov. Če se bodo razmere izboljšale do konca aprila, bo padec 4,5-odstoten, so dodali.

Največji padec po letu 1991

Kot kažejo danes objavljeni podatki Ifa, se je razpoloženje v nemškem gospodarstvu marca izjemno poslabšalo. Kazalnik gospodarske klime se je glede na februar znižal za 8,3 točke na 87,7 točke, kar je največji padec po letu 1991. Vrednost kazalnika se je s takšnim padcem po navedbah inštituta spustila na najnižjo raven po avgustu 2009. Vrednost sicer temelji na sezonsko prilagojenih preliminarnih podatkih - vključujejo odzive približno 90 odstotkov običajno sodelujočih menedžerjev, poroča STA.

V trgovini pričakovanja najskromnejša po združitvi Nemčij

Kot so poudarili v Ifu, so se pričakovanja menedžerjev poslabšala, kot še nikoli do zdaj. Vrednost tega kazalnika se je znižala za 11,2 točke na 82 točk. Nekoliko manj pesimistična je ocena trenutnih razmer - tu se je kazalnik znižal za 5,2 točke na 93,8 točke. V proizvodnji je vrednost kazalnika padla na najnižjo raven po avgustu 2009. V storitvenem sektorju je bil padec največji od začetka spremljanja podatkov za ta sektor leta 2005, v trgovini pa so pričakovanja najskromnejša po združitvi Nemčij, piše STA.

Nekoliko bolj spodbudne so razmere v gradbeništvu, kjer se je kazalnik pričakovanj sicer prav tako precej znižal, a ocena trenutnih razmer ostaja pozitivna.

Vlado pozivajo, naj čim prej sprejme ukrepe

Inštitut nemško vlado in preostale pristojne institucije poziva, naj čim prej sprejmejo odločne ukrepe za omilitev negativnih posledic koronavirusa za gospodarstvo. "Govorimo o izjemno obsežnih in ciljno usmerjenih ukrepih," je poudaril Fuest. Ukrepi za zagotavljanje zadostne likvidnosti in državna poroštva lahko po njegovih besedah preprečijo stečaje. Neposredno pomoč pa nujno potrebujejo tudi samozaposleni in številni drugi delavci, je dodal po pisanju STA.