Preplah v Nemčiji: kako ustaviti psihopatsko 13-letnico, ki želi pobijati?

Stara je komaj 13 let, vendar velja za visoko varnostno tveganje: islamistka Anna M. želi ubijati in je že nekoga zabodla. Ker je še mladoletna, se oblasti trudijo pripraviti načrt zaščite za primer, ki je v Nemčiji edinstven.

Islamistka ne skriva svojega cilja: Anna M. (ime je spremenjeno) želi ubijati ljudi. Po lastni izjavi najraje, dokler je še mladoletna. Po poročanju nemške spletne strani Focus se ta rok za učenko izteče 8. novembra. Takrat bo praznovala svoj 14. rojstni dan in jo zato lahko preganjajo zaradi njenih dejanj. Kaj se bo zgodilo po tem, še ni jasno.

Nemška policija tuhta, kaj storiti do 8. novembra

Do 8. novembra pristojni organi za varstvo mladoletnikov in policija pripravljajo načrt zaščite, ki je brez primere. Še posebej, ker je ekstremistka že poškodovala policista med poskusom pobega iz počitniškega bungalova, ki je bil posebej namenjen njej, v psihiatrični kliniki v Marsbergu pa je v hrbet zabodla negovalko.

Napad na negovalko, ko je bil policist v stranišču

Zdravniki so Anni dovolili dostop do kuhinje kot del ukrepov za sprostitev. Dostop je dobila kljub opozorilom policije v Bielefeldu. Ko je varnostnik, ki ji je bil dodeljen, želel na stranišče, je najstnica izkoristila priložnost in napadla negovalka.

Varnostni krogi v Severnem Porenju-Vestfaliji Anno M. uvrščajo med zelo nevarno in zelo nasilno. "Če bo imela še eno priložnost, da se dokoplje do orožja, bo poskusila znova," pravijo.

Agresivna in samotarska

Dekle prihaja iz težavnega okolja, je agresivna in samotarska. Redne podporne storitve, ki jih ponujajo družinske in mladinske službe, so bile neučinkovite. Namestitev v več ustanovah je prav tako propadla.

V začetku leta 2025 je policija v Spodnji Saški ekstremistko uvrstila med grožnje. To pomeni, da so se preiskovalci bali, da bi najstnica lahko storila huda politično motivirana kazniva dejanja. V tem primeru umor.

Željo po ubijanju je dobila na družbenih omrežjih

V tej fazi je Anna M. predvsem brala klepete v Telegramu, ki so pripadali teroristični milici Islamska država (IS), in gledala videoposnetke grozodejstev. Preiskovalci so te dokaze našli na njenem mobilnem telefonu.

Oblasti Severnega Porenja-Vestfalije so prevzele oblast, ko se je 13-letnica preselila v Paderborn. Njen oče je živel tam, vendar naj ne bi veliko skrbel za svojo hčer. In tako je Anna M. spet končala v mladinskem domu. Kaj pa storiti z dekletom, ki očitno načrtuje napad? "Še nikoli nismo imeli takšnega primera," poroča vir, ki je vpleten v zadevo.

Kaj storiti z Anno?

Poskušenih je bilo veliko možnosti. Notranji minister Severnega Porenja-Vestfalije Herbert Reul je svoje kolege pozval, naj najdejo rešitev, in pri tem izvajal precejšen pritisk. Pristojni oddelki in ministrstva so se večkrat sestali, da bi uskladili ukrepe. In to za dekle, staro komaj 13 let.

Pravno gledano ni mogoče islamistke preprosto pridržati. Možnost, da jo pošljejo v varno psihiatrično ustanovo, je podvržena visokim pravnim oviram, ki jih je običajno treba obnoviti vsaka dva meseca.

Ne trpi za duševno boleznijo, želi le pobijati

Ugotovitve o njenem duševnem stanju prav tako otežujejo namestitev. Kot piše Focus, džihadistka ne trpi ne za psihozo ne za kakšno drugo duševno boleznijo. Očitno si želi le uresničiti svoje nasilne fantazije.

Njen profil se tudi ne ujema s profilom globoko verne fundamentalistke. Dekle se ni niti spreobrnilo v islam niti ne moli k Alahu. Prav tako ni nobenih povezav z ISIS ali drugimi islamističnimi terorističnimi organizacijami.

"Če bi se najprej srečala z desničarsko ekstremistično propagando, bi sledila tej ideologiji, da bi dosegla svoje cilje," je dejala oseba, seznanjena s primerom.