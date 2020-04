Narobe svet: ko vam proizvajalci celo plačajo, da odpeljete njihovo nafto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Da bi omejili širjenje novega koronavirusa, se svet te dni vrti počasneje. V večini držav so ustavili javni promet, letalske povezave so močno okrnjene, nekatere tovarne so začasno zaprle svoja vrata. Samo v Evropi je v zadnjih dveh tednih delo izgubilo najmanj milijon pogodbenih delavcev.

Zaradi vseh teh ukrepov je močno padlo tudi povpraševanje po nafti, njena cena pa je najnižja v zadnjih 18 letih. Cena za sod zahodnoteksaške nafte je padla celo pod 20 dolarjev.

Zaradi spora med Savdsko Arabijo in Rusijo pa črpanje in zaloge ostajajo enake. Savdska Arabija načrtuje povečanje črpanja, kar bo ceno verjetno še bolj potisnilo proti tlom.

Po neuspelem dogovoru o podaljšanju omejitve črpanja nafte med članicami Opec+ in spodletelem predlogu o novi omejitvi sta se Rusija in Savdska Arabija zapletli v cenovno vojno. Foto: Reuters

Zmanjkalo bo prostora za shranjevanje

Zaradi vseh naštetih okoliščin se lahko kmalu zgodi, da bo zmanjkalo prostora za shranjevanje nafte. Kot piše CNN, bi lahko skladišča, rafinerije, terminali, ladje in naftovodi sčasoma dosegli maksimalno kapaciteto, kar se ni zgodilo že od leta 1998.

Stvari so šle ponekod že tako daleč, da morajo proizvajalci nafte v nekaterih primerih strankam celo plačati, da vzamejo njihovo nafto.