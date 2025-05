Nemci napovedujejo poletje poceni goriva. Bo tako tudi pri nas?

Borzni trgi so se na napoved povečanja količin črpanja nafte odzvali z izrazitim padcem cen naftnih derivatov. Analitiki napovedujejo nadaljnji padec cen. V Nemčiji pričakujejo, da se bo gorivo krepko pocenilo in bo zato potovanje na počitnice cenejše. Optimistična sta tudi slovenska strokovnjaka.

V ponedeljek sta se ceni severnomorske nafte brent in teksaške nafte znižali za približno pet odstotkov na 58,50 dolarja oziroma 55,30 dolarja za sod (159 litrov), kar je najnižja cena na mednarodnih trgih v zadnjih štirih letih. Združenje Opec+, ki šteje 22 držav proizvajalk nafte, je namreč prejšnji teden kljub padanju cen presenetljivo napovedalo, da bo z junijem povečalo črpanje nafte za 411 tisoč sodov dnevno. Čeprav je Opec+ do nedavnega izkoriščal pomanjkanje ponudbe na trgu za višanje cen nafte, je zdaj očitno spremenil strategijo. "Opec+ je pravkar vrgel bombo na naftni trg," je odločitev komentiral analitik pri Rystad Energy Jorge Leon. Ocenjuje, da želi Savdska Arabija, ki vodi Opec+, zvišati svoj tržni delež in izriniti konkurenčne države. Cena črpanja nafte je v Savdski Arabiji namreč nižja od preostalih proizvajalk, zato je pri nižji ceni nafte na svetovnih trgih proizvodnja bolj rentabilna.

Odločitev o obsežnem povečanju obsega črpanja je presenetila analitike, ki menijo, da Opec+ tvega nadaljnje padce že tako nizkih cen nafte. Pričakujejo, da se bodo cene goriv po tej odločitvi krepko znižale. "To je dobra novica za vse. Še posebej za industrijo v Nemčiji, ki že dolgo trpi, pa tudi za potrošnike in voznike," je za nemški Bild povedal glavni ekonomist mednarodne finančne skupine ING Carsten Brzeski.

S padanjem borznih cen padajo tudi cene goriv na bencinskih črpalkah. "Prihaja poletje poceni goriva," je za Bild napovedal Brzeski. "Trenutno imamo cene nafte na ravni, ki smo jo nazadnje videli leta 2021, ko je cena goriva (op. a. v Nemčiji) znašala okoli 1,50 evra na liter." To raven bi lahko ponovno dosegli – tudi zaradi močnega evra, je nadaljeval Brzeski. "Potovanje na poletne počitnice bo cenejše!", napoveduje. Na nižje cene goriv stavi tudi nemški avtomobilski klub Adac.

Padec cen si obetamo tudi v Sloveniji

V Sloveniji so se cene goriv včeraj znižale minimalno, cena bencina se je celo malenkost zvišala. Tomaž Slavec, izvršni direktor nabave in trgovanja z gorivi v Petrolu, je za Radio Slovenija danes pojasnil, da želi Savdska Arabija s tem manevrom kaznovati Irak in Kazahstan, ki sta presegla dogovorjene kvote črpanja nafte.

Liter 95-oktanskega bencina se je danes na bencinskih servisih zunaj avtocest podražil za 0,1 centa na 1,418 evra, liter dizelskega goriva pa pocenil za 0,3 centa na 1,440 evra. Kurilno olje se je pocenilo za 0,2 centa na 1,034 evra za liter. Te cene bodo veljale do vključno 19. maja.

Glavni ekonomist pri GZS Bojan Ivanc znižanje cen pozdravlja, saj tako potrošnikom ostane več razpoložljivih prihodkov za druge dobrine in storitve, kar zvišuje domačo gospodarsko rast. "To je zelo dober scenarij za Evropo," je za Radio Slovenija dejal Ivanc.

Cene naftnih derivatov se v Sloveniji izračunavajo na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja dolar-evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi 14-dnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov. Po 20. maju bi se morale po zgornjem scenariju tako cene znova znižati.

Organizacija držav izvoznic nafte (Opec) se je leta 2016 razširila v skupino Opec+, s čimer je želela okrepiti položaj na svetovnem trgu. Poleg Savdske Arabije bodo junija proizvodnjo zvišali še Rusija, Irak, Združeni arabski emirati, Kuvajt, Kazahstan, Alžirija in Oman.