Napoved: podjetja pričakujejo 15-odstotni padec prihodkov

Podjetja v Sloveniji letos v povprečju pričakujejo 15-odstotni padec prihodkov, šestodstotno zmanjšanje delovne sile in 13-odstotno znižanje investicij, je pokazala raziskava zbornice Amcham Slovenija. Največji negativni vpliv beležijo podjetja v avtomobilskem in industrijskem sektorju, v storitvah ter v medijih in izobraževanju, povzema STA.

Medtem ko največji negativni vpliv beležijo podjetja v avtomobilskem, transportnem in industrijskem sektorju, sektorju strokovnih in poslovnih storitev ter v sektorju medijev in izobraževanja, pa nasprotni trend doživljajo predvsem podjetja v sektorjih kemije in zdravstva, so danes sporočili iz ameriške gospodarske zbornice v Sloveniji, potem ko so izvedli raziskavo med svojimi člani.

Težave pri denarnem toku 29 odstotkov vprašanih pričakuje v treh mesecih, 15 odstotkov v šestih mesecih in 24 odstotkov v 12 mesecih. Pri tem težave v treh mesecih pričakuje največ podjetij v profesionalnih in poslovnih storitvah, težave v 12 mesecih pa največ v avtomobilskem, transportnem in industrijskem sektorju, poroča STA.

Od države pričakujejo, da se bo trudila obdržati enoten evropski trg

Foto: Printscreen Zimbio Velika večina anketiranih podjetij že oblikuje transformacijske načrte za svoje delovanje po krizi. Skoraj 50 odstotkov se jih pripravlja tako na notranjo transformacijo kot na izkoriščanje priložnosti na trgu. "Podjetja od države pričakujejo predvsem, da ne bodo postavljala državnih mej in da se bo trudila obdržati enoten evropski trg. Pričakujejo tudi, da se bodo uspešno implementirali načrtovani ukrepi na ravni države," pravijo v Amchamu.

Analiza ugotavlja, da je imelo 56 odstotkov anketiranih podjetij že pred začetkom pandemije pripravljen splošni načrt za izredne razmere, ki se je v 70 odstotkih primerov izkazal za učinkovitega v trenutnih razmerah, poroča STA.

Velika večina jih dela od doma

Pri 60 odstotkih vprašanih jih dela od doma več kot 80 odstotkov zaposlenih, pri 15 odstotkih podjetij jih od doma dela od 50 do 80 odstotkov zaposlenih, pri 10 odstotkih podjetij od 20 do 50 odstotkov zaposlenih in pri 15 odstotkih podjetij manj kot 20 odstotkov zaposlenih. Pri tem je pri 30 odstotkih vprašanih učinkovitost dela enaka kot prej, pri 60 odstotkih imajo manjše težave, pri sedmih odstotkih večje težave, pri treh odstotkih vprašanih pa delo od doma ni možno.