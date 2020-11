Naložba, s katero so slovenski investitorji oplemenitili premoženje za več kot 200 %

Oglasno sporočilo

In velika verjetnost je, da bodo digitalna sredstva v letu 2021 še konkretno povečala to prednost.

Zakaj?

Dejstvo je, da je kriptotrg v neverjetnem zagonu, saj imamo vse več podjetij, milijarderjev in institucij oziroma, z drugimi besedami, "pametnega denarja", v katerega so začeli vlagati ali ga podpirajo.

PayPal!

Najbolj znan primer je seveda PayPal. Ta je napovedal, da bo z letom 2021 celotni svoji mreži 26 milijonov online trgovcev omogočil sprejemanje plačil v kriptovalutah. Poleg tega bo vsem tem trgovcem in uporabnikom omogočil kupovanje in hrambo kriptovalut. To je seveda megatonska novica, ki je pognala kriptotrg višje že letos. Še večji učinek pa lahko pričakujemo prihodnje leto, kajti PayPalu bodo zagotovo sledili še drugi ponudniki plačilnih sistemov.

Digitalna zaščita proti inflaciji

Bitcoin oziroma digitalno zlato ali zlato 2.0, kot mu pravijo nekateri, je ena od boljših oblik boja proti inflaciji. Samo v letu 2020 so zaradi koronakrize natisnili več kot 10 milijard ameriških dolarjev, in v zgodovini so takšne količine novega denarja v obtoku zmeraj povzročile izrazito inflacijo. Mnoga ameriška in svetovna podjetja so tako začela množično vlagati v bitcoin kot zaščito proti inflaciji. Ta vlaganja pa so postala gonilna sila rasti bitcoina v letu 2020.

Želite preveriti, kako inflacija najeda vaše prihranke?

Zakaj bitcoin in ne zlato?

Ste že kdaj poskušali prenesti naložbo 100.000 evrov v obliki zlata iz Slovenije v Avstralijo?

Ni preprosto, in ravno v tem ima bitcoin veliko prednost, saj ga lahko hitro in enostavno prenesemo na katerikoli konec sveta.

Zlato je veljalo za hranilca vrednosti v 19. in 20. stoletju, številni pa ga uporabljajo še danes kot zavarovalno polico proti inflaciji. Z vstopom v digitalno dobo pa vse več ljudi uporablja novi hranilec vrednosti oziroma bitcoin.

Eno takšnih podjetij je tudi Microstrategy, ki je postalo prva delniška družba, ki je del svojih prihrankov vložila v bitcoin, in sicer 425 milijonov dolarjev, če smo natančni. Deležni so bili številnih kritik klasičnih investitorjev, ampak danes je njihova naložba vredna že več kot 710 milijonov, kar pomeni, da je podjetje skorajda podvojilo svoje premoženje v manj kot letu dni od vstopa v investicijo.

Njihovemu zgledu sledijo tudi mnogi drugi investitorji, med njimi tudi drugi najbogatejši državljan Mehike Ricardo Pliego, ki je investiral 10 % vseh svojih likvidnih sredstev v bitcoin.

Po mnenju mnogih pa je vse to šele začetek in nas pravi vzpon kriptovalut čaka šele v letu 2021 in v letih, ki prihajajo.

Se spomnite, ko je leta 2008 Apple predstavil prvi pametni telefon?

Uporabnikov pametnih telefon je bilo takrat zelo malo. Večina ljudi je menila, da je to samo še ena naprava. Sprva je bila adaptacija zelo počasna. Ljudje so govorili, da takšna naprava nima prav nobene dodane vrednosti.

Se vam je to znano?

Če se vrnemo v sodobnost, danes uporablja pametne telefone že več kot 97 % Slovencev, in vemo, da je Apple s to inovacijo popolnoma spremenil svet in je posledično presegel tržno kapitalizacijo ene milijarde dolarjev.

Šele, ko nekaj doseže množično adaptacijo, se odprejo vrata vsem.

Menimo, da bo enako pri korporativnem vlaganju v bitcoin. *Smo v tistem delu investicijskega cikla, ko v investicijo začenja vstopati pameten oziroma institucionalen denar.

In tukaj je priložnost za individualne vlagatelje, da prehitijo "bikovski" trend in v investicijo vstopijo v fazi pametnega denarja skupaj z institucionalnimi vlagatelji in izkušenimi investitorji.

Kako se je podjetju Microstrategy obrestovala naložba?

V nekaj mesecih je bitcoin zrastel za več 50 %, in 425 milijonov dolarjev je zdaj zraslo v 710 milijonov dolarjev. Ni slabo, kajne?

Naslednje leto pa z veliko gotovostjo pričakujemo še strmejšo rast (seveda pa ni v svetu investiranja nič 100 %).

Najverjetneje smo šele na čistem začetku novega velikega "bikovskega" trenda v kriptosvetu.

Dobra novica : Kriptotrg je v izjemnem vzponu, podprt s "pametnim" institucionalnim denarjem, ki pa ga ljudje in mediji sploh še niso prepoznali!

Masovni mediji praktično ne govorijo o bitcoinu, čeprav je najdonosnejše sredstvo leta 2020. Mali investitorji se še vedno ne drznejo vlagati v bitcoin, vsaj dokler ne bo presegel "starih" vrhov, in sicer 20.000 dolarjev (ko to objavljamo, je bitcoin na + 18.000 dolarjev).

Ta "bikovski" trend poganja "pametni denar" - to so institucije, veliki investitorji in pa podjetja. Mediji in ljudje pa se bodo sprejeli svojo odločitev šele po tem, ko bitcoin preseže "stare" vrhove.

To pomeni, da lahko s hitro akcijo prehitite vse to dogajanje in ujamete ogromen potencial rasti.

Najboljša novica: Sedaj imamo Slovenci enkratno priložnost, da vstopimo na kriptotrg s preprostim bančnim nakazilom v košarico kriptovalut, ki jo upravljajo profesionalni upravljavci in je v letu 2020 dosegla več kot 200-% donos!

Zakaj bi vložil v košarico, če lahko sam investiram v kriptovalute?

Prvo pravilo investiranja pravi, da investirajte v tisto, kar poznate. Če znate poskrbeti za varnost, narediti skrbno tehnično analizo kriptovalut in več ur na dan spremljati premike na kriptotrgu, potem vam čestitamo. Košarica Incrementum verjetno ni vaša optimalna izbira.

Če pa spadate v skupino, ki je na enega od zgoraj naštetih vprašanj odgovorila z "ne", pa vam svetujemo, da svoj denar raje prepustite v upravljanje strokovnjakom.

Kako smo v juliju 2020 ustvarili + 15 %, medtem ko je bitcoin izgubil - 10,5 %?

Marsikdo, ki se danes spogleduje z investicijo v kriptovalute, najprej pomisli na bitcoin, saj je ta najbolj prepoznaven.

Kljub temu pa ni nujno, da predstavlja najboljšo investicijo.

V mesecu juliju 2020 je bitcoin zabeležil padec v višini 10,5 % in tako številnim vlagateljem ustvaril izgubo.

V istem obdobju smo v podjetju Incrementum za naše vlagatelje ustvarili 15-% donos.

To je tudi razlog, zakaj je pametno upravljanje investicij v kriptovalute prepustiti strokovnjakom, ki opravijo vse potrebne analize, ki jih posameznik zaradi številnih omejitev preprosto ne zmore.

Če želite del svojega premoženja oplemenititi s pomočjo kriptovalut, vam lahko pri tem pomagamo.

Kako vem, da Incrementum ni še ena kriptoprevara?

Sami smo že dolgoletni investitorji na finančnih trgih, zaradi česar smo zelo podrobno spoznali psihologijo in borzne cikle. S tem smo dokaj dobro napovedali "pok balona" kriptovalut v letu 2018. Četudi smo bili malenkost prehitri z napovedjo, smo "pok zadeli". Prepoznali smo mnoge indikatorje, ki so kazali, da bo do tega prišlo. In tudi je.

Brez presenečenja smo tudi videli, kako je peščica Slovencev zaslužila izjemne vsote na kriptotrgih, medtem ko je večina vlagateljev izgubljala.

Zakaj Incrementum?

Nam informacija, da je večina Slovencev s kriptovalutami izgubila denar v letu 2018, ni bila presenetljiva, je bila pa nekakšno opozorilo, da Slovenija in Slovenci nujno potrebujejo produkt oziroma pomoč, kako na enostaven in relativno varen način dostopati do kriptotrga.

Zato smo po zlomu kriptotrga in zaradi poznavanja ozadja med institucionalnimi vlagatelji ter korporacijami, Slovencem ponudili premišljeno pot do kriptovalut.

Naše ozadje

Podjetje Incrementum smo ustanovili poleg gospodarskih družb, ki jih vodimo in v katerih skupaj zaposlujemo več kot 40 oseb, tako doma kot tudi v tujini.

Incrementum ni bil ustanovljen s ciljem, da bi nam omogočil preživetje, saj imamo tudi v drugih družbah več uspešnih projektov, blagovnih znamk in izdelkov, s skupnim letnim prometom več kot 5 milijonov evrov.

Naše bilance

Incrementum d. o. o. je bil ustanovljen oktobra 2018. Leto 2019 je bilo v znamenju razvoja platform in varnostnih sistemov, pri čemer smo v razvoj investirali precej več, kot smo realizirali prometa.

V letu 2020 beležimo izjemno rast in povpraševanje vlagateljev, zaradi česar bo realizacija presegla 400.000 evrov prometa in prinesla približno 100.000 evrov čistega dobička.

V Incrementumu želimo sodelovati z vlagatelji, ki jim je skrb za finance na prvem mestu in ki so odgovorni. Ne sprejemamo "gamblerjev" niti "nadutežev" oziroma ljudi, ki bi na kriptotrg investirali vsa svoja sredstva.

Naše zagotovilo

Tako, kot upravljamo sredstva zase, bomo poskrbeli, da bo tudi vaša košarica "napolnjena" enako dobro, z enakimi cilji, kot jih imamo sami.

Maja, vlagateljica v košarico Incrementum+

Ta "bikovski" trend poganja "pametni denar" - to so institucije, veliki investitorji in pa podjetja. Mediji in tudi ljudje pa se bodo "zbudili" šele po tem, ko presežemo "stare vrhove".

To pomeni, da lahko s hitro akcijo prehitite vse to dogajanje in ujamete ogromen potencial rasti.

ŽAL pa ta priložnost ne bo trajala dolgo, zato je treba vstopiti na trg ZDAJ!

Letos je kriptotrg že zdaj daleč najbolj donosna naložba in konec decembra je tradicionalno odličen za delnice in kriptotrg. Lahko se torej zgodi, da že letos doživimo začetek tistega pravega razcveta trga, proti kateremu bo "bum" iz leta 2017 videti kot "palček".

