Nadzorniki Luke Koper dali zeleno luč modelu zaposlovanja delavcev IPS

Nadzorni svet Luke Koper je na današnji seji soglašal s strategijo in akcijskim načrtom uprave za področje delavcev IPS, je pojasnil predsednik luške uprave Dimitrij Zadel. Po tako imenovanem tristebrnem modelu bodo okoli 300 delavcev zaposlili neposredno, načrtujejo pa še 300 agencijskih zaposlitev in 500 zaposlitev prek zunanjih izvajalcev.

Kot je pojasnil predsednik uprave Luke Koper Dimitrij Zadel, gre za model reševanja problematike delavcev izvajalcev pristaniških storitev (IPS), ki je ekonomsko vzdržen in v skladu z zakonodajo.

Nekatere aktivnosti iz akcijskega načrta se že izvajajo, zdaj pa bodo pospešeno stekle, je še napovedal Zadel. Načrt bodo izvedli predvidoma do konca septembra. Ob tem je predsednik uprave dodal, da gre za precej kompleksen projekt, zato dopuščajo možnost, da se bo to zgodilo do konca leta.

300 delavcev bodo zaposlili neposredno, preostale prek agencij in zunanjih izvajalcev

Tako agencije kot zunanje pogodbene izvajalce bodo v Luki Koper izbrali prek javnega razpisa. "Vsak bo imel možnost prijave, ali kot agencija, če ima ustrezno licenco, ali kot podjetje. Kriteriji bodo znani in jasni in objavljeni v razpisu," je navedel Zadel. V terminologiji Luke Koper tako ne bo več izraza IPS, ampak bo šlo za zunanje pogodbene izvajalce.

Zunanje izvajanje aktivnosti prek zunanjih izvajalcev se bo sicer predvidoma izvajalo na avtomobilskem terminalu in pri dejavnosti praznjenja kontejnerjev. Skladno z akcijskim načrtom so za neposredne zaposlitve predvideni razpisi, pri čemer so "izkušnje zmeraj dobrodošle in se jih že zdaj upošteva pri vseh preostalih razpisih". Prvi razpisi bodo predvidoma objavljeni v juliju.

Stroški dela bodo po pričakovanjih narasli za okoli devet milijonov evrov na letni ravni, kar bodo upoštevali tudi v rebalansu poslovnega načrta, ki bo pripravljen do avgusta, je še menil Zadel.

Sindikati: Izkoriščanje delavcev se bo ohranilo

Predstavnik delavcev v nadzornem svetu Mladen Jovičić je ob robu seje opozoril, da delavci IPS samo v majhnem številu izpolnjujejo pogoje za zaposlitve, zato bodo vztrajali, da se razpisne kriterije prilagodi oziroma dopolni. Tako naj bi svet delavcev Luke Koper skupaj s kadrovsko službo poiskal dogovor za uskladitev razpisnih pogojev.

Predstavniki organizacij, ki zastopajo delavce IPS, z načrti uprave niso zadovoljni. Predsednik KS 90 Peter Majcen je ocenil, da je načrt uprave nekaj, "kar ne bo premaknilo zadeve z mrtve točke", saj se bo ohranilo izkoriščanje delavcev.

"Opažamo veliko več nesreč pri delu in takih primerov, ki so povezani prav z izkoriščanjem delavcev, zato bomo za odgovorne, ki ne skrbijo za varno in zdravo delo, začeli tudi pošiljati ovadbe ustreznim državnim organom," je dodal.

Luka Koper v prvem četrtletju izboljšala poslovne rezultate

Zadel je komentiral tudi odločitev upravnega sodišča, ki je v sporu Luke in Mestne občine Koper pritrdilo občini, ki je izpodbijala izdano okoljevarstveno soglasje za podaljšanje prvega pomola za sto metrov.

Odločitev po besedah Zadela ne bo vplivala na investicijsko strategijo Luke Koper, saj zgolj vrača postopek v ponovno obravnavo na agencijo za okolje. "Če gre vse v redu, jaz mislim, da v roku dveh mesecev lahko odloči ponovno," je poudaril Zadel.

Nadzorni svet se je danes seznanil tudi z nerevidiranim poročilom o poslovanju skupine in družbe Luka Koper v letošnjem prvem četrtletju. Poslovanje v tem obdobju je bilo boljše v primerjavi z enakim obdobjem lani.

Prihodki so se povečali za šest odstotkov na 56 milijonov evrov. Dobiček iz poslovanja je bil višji za osem odstotkov in je znašal 17 milijonov evrov. Čisti dobiček je bil s 14 milijoni evrov za tri odstotke višji kot pred letom.