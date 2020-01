Nada Drobne Popović bo vodila Petrol

Konec oktobra je uprava Petrola, ki jo je vodil Tomaž Berločnik, odstopila. Takrat so kot uraden razlog navedli razhajanja v strategiji, dogajanje pa je precej razburkalo slovensko gospodarsko in politično sceno. Vodenje energetske družbe je takrat začasno prevzela nekdanja prva nadzornica Nada Drobne Popović, ki pa je bila včeraj potrjena za novo predsednico uprave.

V roku 21 dni mora predlagati člane uprave

Kot so ob tem sporočili iz Petrola, se je nadzorni svet na podlagi predstavitev odločil mandatarstvo za sestavo uprave ponuditi Drobne Popovićevi. Ta mora zdaj v roku 21 dni predlagati člane uprave, o katerih bo nato odločil nadzorni svet.

Nadzorniki so sicer prepričani, da bo Nada Drobne Popović s svojimi izkušnjami, znanjem, predanostjo, vizijo in odločnostjo kot mandatarka predlagala kompetentne člane uprave, ki bodo kot homogena ekipa uspešno vodili Skupino Petrol tudi v prihodnje.

Kako so izbirali med kandidati Postopek za imenovanje nove uprave družbe sicer vodi nadzorni svet (NS) Petrola. Kadrovska komisija NS je najela dve kadrovski agenciji, ki sta imeli nalogo vsaka posebej predlagati po pet kandidatov za mandatarja za sestavo nove uprave, ne da bi predhodno z njimi stopili v kakršen koli kontakt, so sporočili iz družbe. Kandidata pa je imel možnost predlagati tudi vsak član NS. Kot so sporočili iz Petrola, je nato tretja kadrovska agencija opravila potrebne razgovore z vsemi predlaganimi kandidati in po svoji strokovni presoji predlagala kadrovski komisiji štiri kandidate. Kadrovska komisija NS, ki jo vodi član NS Sergej Goriup, je opravila intervjuje z vsemi predlaganimi kandidati, nato izvedla potrebno evalvacijo, ter tudi z upoštevanjem mnenj kadrovske agencije predlagala NS dva kandidata. Oba kandidata za mandatarja za sestavo uprave sta nadzornemu svetu predstavila sebe, vizijo razvoja in program vodenja družbe Petrol. Na podlagi predstavitev se je nadzorni svet soglasno odločil mandatarstvo za sestavo uprave ponuditi Nadi Drobne Popović.

Drobne Popovićeva je bila sicer ves čas kandidatka z največ možnosti za prevzem vodenja družbe. Je bil pa med kandidati za vodenje družbe po pisanju 24ur.com tudi Branko Žibert iz AT Kearneya, a se je kadrovska komisija na koncu odločila, da v ožji izbor uvrsti Drobne Popovićevo in Aleša Klavžarja, nekdanjega šefa Heliosa, zdaj člana vodstva Iskre.

Foto: STA

Do imenovanja nove sestave uprave bodo družbo še naprej vodile predsednica uprave Nada Drobne Popović, članica uprave Danijela Ribarič Selaković in članica uprave/delavska direktorica Ika Krevzel Panić.

Kdo je Nada Drobne Popović Nada Drobne Popović je magistrica upravnih znanosti. Leta 1996 se je zaposlila v podjetju RLS d.o.o., kjer je leta 2001 postala pomočnica direktorja. Leta 2006 je magistrirala na Fakulteti za državne in evropske študije na Brdu pri Kranju. Karierno pot je leta 2008 nadaljevala v podjetju SŽ ŽGP d.d., kjer je bila od leta 2009 poslovna direktorica. Leta 2012 je postala direktorica področja za ekonomiko in pozneje še pomočnica generalnega direktorja v podjetju Slovenske železnice d.o.o. Leta 2013 se je zaposlila v Slovenskem državnem holdingu, kjer je oktobra 2015 postala članica uprave odgovorna za korporativno upravljanje kapitalskih naložb, finance, informatiko ter prevzeme in prodajo. Junija 2018 se je zaposlila v podjetju SIJ Acroni d.o.o. na delovnem mestu finančne direktorice. Nadzorni svet družbe Petrol d.d., Ljubljana jo je imenoval na mesto predsednice uprave družbe Petrol d.d., Ljubljana s pričetkom 25. oktobra 2019, je zapisano na spletni strani družbe Petrol.

Na skupščini Petrola decembra lani je vodstvo družbe podrobneje pojasnilo razloge za razhod z Berločnikom. Kot so zapisali, je uprava pod njegovim vodstvom izgubila zaupanje nadzornega sveta zaradi malomarnosti in nestrokovnosti pri pripravi gradiv o načrtih za obdobje 2020-2022. Da bi se izognili sodnim postopkom in škodi za družbo, so se zato z njim odločili z sporazumni odhod.

Veliki načrti za letošnje leto

V Petrolu imajo sicer za letošnje leto precej velike načrte. Čisti dobiček je načrtovan v višini 109,8 milijona evrov, kosmati dobiček v višini 510 milijonov evrov, prihodki od prodaje pa naj bi dosegli 6,4 milijarde evrov.