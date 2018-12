Na Obali ne boste dobili sobe

Zasedenost hotelov v piranski občini, ki je za božič bila okoli 80-odstotna, se bo do novega leta stopnjevala do 100-odstotne zasedenosti, so ocenili v Turističnem združenju Portorož, kjer pričakujejo dober obisk tudi v prvem januarskem koncu tedna.

Zasedenost hotelov bo tako primerljiva z lansko oziroma celo nekoliko boljša. Prevladovali bodo tuji gosti, ki bodo po pričakovanjih turističnega združenja ustvarili okoli tri četrtine vseh nočitev. Največ jih bo iz Italije, Avstrije in Nemčije.

Ognjemet, božično-novoletni sejem ...

Foto: Bojan Puhek Kot ugotavljajo, v tem času obiskovalce najbolj zanimajo predvsem velnes, kulinarika in prireditve. Vse do začetka januarja bo v parku hotela Kempinski Palace Portorož še potekal božično-novoletni sejem, na portoroški ploščadi bo moč obiskati gastronomsko tržnico z lokalnimi produkti Feel & Taste, pred hoteli LifeClass pa bodo obiskovalci lahko vstopili v Ledeno kraljestvo.

Že tradicionalno pa bo Portorož 1. januarja gostil skoke v morje in ognjemet, obiskovalci pa bodo lahko prisluhnili koncertu Lee Sirk.

Tudi v Turističnem združenju Izola za praznike pričakujejo dobro zasedenost. Hoteli so za ta čas pripravili različne ponudbe aranžmajev s poudarkom na silvestrskih, predvsem kulinarično obarvanih, doživetjih. Dogajanje bo popestril božično-novoletni program, ki se je na Lonki pričel že 25. decembra.

Več gostov tdi v Izoli

Prvi podatki za mesec november ponovno pričajo o rasti, saj je Izolo obiskalo 4566 gostov, ki so skupaj opravili 17.432 nočitev. V primerjavi s preteklim letom to predstavlja 13-odstotno povečanje števila gostov in 14-odstotno povečanje nočitev. V novembru so zabeležili 77 odstotkov domačih gostov, kar v turističnem združenju pripisujejo tudi krompirjevim počitnicam, sledili so jim Italijani, Avstrijci in Nemci.

Hotel Delfin je za novo leto polno zaseden, prav tako hotel Cliff na Belvederju, kjer je predvidena zasedenost v obdobju božično-novoletnih praznikov za okoli 30 odstotkov višja v primerjavi z enakim obdobjem lani. Največ gostov, ki bodo Izolo obiskali konec leta, je domačih, sledijo jim avstrijski in italijanski gostje.

Foto: Luka Koper

V Kopru največ Nemcev in Italijanov

Povprečna zasedenost večjih nastanitvenih obratov v Mestni občini Koper je bila v času božičnih praznikov okoli 40-odstotna, zato pa so zelo dobri obeti za novoletne praznike, saj bo večina obratov 100-odstotno zasedenih. Med gosti prevladujejo tudi letos domači gostje, Italijani in Nemci, veliko pa je tudi Madžarov, so pojasnili v Turistični organizaciji Koper.

Do konca leta je v Kopru predvidenih še kar precej prireditev, v novo leto pa bodo vstopili z nastopi skupin Lumberjack, Kingston in Buržuazija v Taverni. Ob tem ne gre zamuditi niti drsanja na kar dveh drsališčih, enem tik ob morju in drugem na Titovem trgu.