Že veste, kako je lani posloval vaš poslovni partner? Kaj pa sosed?

Poslovni asistent bizi.si je objavil finančne podatke za poslovno leto 2018. Uporabnikom so na voljo sveži podatki o čistem poslovnem izidu, višini prihodkov od prodaje, višini kapitala, EBITDA in EBITDA-stopnja ter pregled drugih relevantnih finančnih kazalnikov. Bizi.si ob objavi razkriva tudi nekaj podatkov o stanju slovenskega gospodarstva v letu 2018.

Slovensko gospodarstvo dnevno soustvarja več kot 218 tisoč pravnih oseb. V letu 2018 je bilo ustanovljenih 23.883 novih pravnih oseb, od tega jih ta trenutek posluje še 19.074. Največ jih je bilo ustanovljenih v Osrednjeslovenski regiji, sledita Podravska in Gorenjska regija, najmanj novih pravnih oseb pa smo ustanovili v Zasavski regiji. V primerjavi z letom 2017 je bilo v letu 2018 ustanovljenih 835 več pravnih oseb (3,62-odstotno povečanje), letos pa jih je bilo do zdaj ustanovljenih 8.614, kar v primerjavi s primerljivim obdobjem lansko leto pomeni šestodstotni padec.

V stečaju končalo 1.384 podjetij

V letu 2018 je bilo izbrisanih 19.384 pravnih oseb. V primerjavi z letom prej to pomeni 6,7 odstotka več izbrisanih podjetij, v stečaj pa jih je šlo 1.384. Največ jih je bilo izbrisanih v Osrednjeslovenski, Podravski in Obalno-kraški regiji, najmanj pa v Notranjsko-kraški regiji. V letu 2019 sta do danes prenehali poslovati 5.302 pravni osebi, kar v primerjavi s primerljivim obdobjem lansko leto pomeni 15-odstotni padec.

Prihaja BiziSmart: Moč je v izrabi digitalnih tehnologij in podatkov

V podjetju TSmedia, ki upravlja poslovnega asistenta bizi.si skupaj s poslovnima partnerjema Stroka.si in Microsoft Slovenija, razvijamo nov produkt, imenovan BiziSmart. Namenjen je vsem podjetjem, ki se zavedajo pomena sodobne tehnologije ter njene učinkovite vpeljave v poslovanje z namenom lažjega in hitrejšega dela.

Prava moč se namreč skriva v kombinaciji ter pravilni izrabi digitalnih tehnologij in podatkov, kar omogoča posameznemu podjetju prilagojeno analizo podatkov in njihovo preoblikovanje v informacije. Gre za kombinacijo podatkov, ki jih ima podjetje v svojih vpeljanih tržnih sistemih in orodjih za ravnanje s strankami, njihovi nadgradnji s podatki iz slovenskega digitalnega poslovnega asistenta bizi.si in naprednem digitalnem orodju BiziSmart. Poglavitna prednost orodja BiziSmart je, da vam pove, kdo potrebuje vašo storitev ali produkt, s kom sklepajte posle in koga se izogibajte.

BiziSmart se prilagodi vsakemu naročniku posebej. Z znanjem in novimi tehnologijami uredi kopico podatkov in jih spremeni v koristne informacije. S tem ustvari kakovostno profiliranje obstoječih in potencialnih strank, ki naročnikom dopušča tudi poljubno prilagajanje meril tega profiliranja. Lepota sistema strojnega učenja je v tem, da z daljšo in intenzivnejšo uporabo sistem vedno bolj razume in spoznava uporabnika ter mu tako lahko še bolje svetuje.

Za najboljšimi odločitvami stojijo podatki

Poslovni asistent bizi.si uporabnikom omogoča, da se kjerkoli in kadarkoli seznanijo s ključnimi poslovnimi in finančnimi podatki, aktualnimi novicami iz poslovnega sveta ter prihajajočimi poslovnimi dogodki.

Na bizi.si so na voljo koristna orodja za nove poslovne izzive, kot so analiza trga, oblikovanje portfelja morebitnih poslovnih partnerjev in strank, pregled poslovanja na finančni kartici podjetja s ključnimi kazalniki finančnega zdravja in stabilnosti podjetja, prenos bonitetnega poročila ter pregled ustanoviteljev, zastopnikov in članov nadzornih svetov pravnih oseb. Vsa orodja poslovnega asistenta bizi.si so uporabnikom na voljo prek mobilnih in stacionarnih naprav, preizkusijo pa jih lahko s povsem brezplačnim demo dostopom.

TSmedia je ena vodilnih medijskih hiš in posrednikov informacij v Sloveniji. Odlikuje jo dolgoletna tradicija na področju upravljanja medijev in informacijskih spletnih mest ter razvoja digitalnih vsebin in storitev. Upravlja vodilni slovenski digitalni medij Siol.net , vstopno točko v slovenski splet najdi.si Telefonski imenik Slovenije , poslovnega asistenta bizi.si , kontaktni center 1188 in omrežje zunanjih digitalnih zaslonov. TSmedia ima največji spletni doseg v državi (po meritvah MOSS) in dosega dve tretjini vseh spletnih uporabnikov. Družba TSmedia je v stoodstotni lasti Telekoma Slovenije.

Poslovni asistent bizi.si je najbolj obiskana poslovna spletna stran v Sloveniji. Iz leta v leto pritegne več predstavnikov poslovne javnosti, ki iščejo koristne finančne, poslovne in kontaktne podatke iz pisarne ali na poti. Bizi.si je po raziskavi MOSS aprila 2018 obiskalo več kot 246 tisoč različnih uporabnikov.