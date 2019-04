BiziSmart: od nepreglednih podatkov do pravočasnih in uporabnih poslovnih odločitev

Oglasno sporočilo

Če na svojem delovnem mestu prevečkrat brskate med podatki ter bi si želeli več časa za zahtevna in ustvarjalna opravila ter krajšo pot do premišljenih in obetavnih poslovnih odločitev in predlogov, je BIZIsmart odgovor, ki ga iščete.

V številnih podjetjih so oddelki prodaje in trženja še vedno neusklajeni in si medsebojno ne pomagajo tako dobro, kot bi si lahko. Neurejene podatkovne evidence pri tem gotovo ne pomagajo – vsako podjetje, neredko tudi vsak oddelek, ima svoje lastne oblike razpredelnic in podatkovnih zbirk, ki nimajo vedno enakega nabora podatkov, pomembnih za pravočasno in učinkovito poslovno odločanje.

Dobra prodaja se začne pri dobrem trženju

Pot od podatka do informacije, ki je pomembna za odločanje, ni preprosta, a digitalna orodja odpirajo nove možnosti, kako se lahko proizvajalci in ponudniki odzivno ter smiselno prilagodijo željam in pričakovanjem svojih obstoječih in potencialnih kupcev.

Pravi trženjski pristop ima namreč zelo pomembno vlogo pri "pripravljanju terena" za uspešno prodajo, medtem ko lahko neprimerno trženje nepovratno zapravi odlično prodajno priložnost. Toda vprašanje, ki si ga zastavljajo v mnogo podjetjih, je: kako prepoznati pravo priložnost?

Orodje BIZIsmart, ki ga skupaj razvijata podjetje TSmedia, skrbnik slovenskega digitalnega poslovnega asistenta Bizi, in Skupina stroka.si, tehnični izvajalec naprednih digitalnih rešitev, ponuja odgovor na številne izzive slovenskih podjetij. Ne le, da omogoča urejanje nepreglednih "excelov" in "accessov", temveč odločevalcem omogoča, da ti podatki postanejo eden od stebrov za odločanje pri iskanju novih priložnosti in ocene tveganj sodelovanja.

V Sloveniji je namreč ogromno podjetij, ki ne znajo obdelati vseh podatkov, ki jih imajo, ali ne vedo, kaj narediti z njimi, opozarja Alan Sterle, specialist za zahtevne poslovne rešitve v družbi TSmedia. "Pred leti je bil velik bum uvoza podatkov v sisteme upravljanja odnosov s strankami (CRM), a že tega niso izkoristili v celoti. Združevanje in izkoriščanje vseh podatkov iz mnogo različnih virov je izziv novega časa."

Prednost najpopolnejšega slovenskega digitalnega poslovnega asistenta Bizi

Poglavitna prednost orodja BIZIsmart je, da izkorišča obilje poslovnih in finančnih podatkov, ki jih ponuja slovenski digitalni poslovni asistent Bizi, ter jih skupaj z lastnimi podatki, ki jih ima podjetje, uporablja pri opredeljevanju priložnosti, tveganj in ustreznih poslovnih pristopov.

"BIZIsmart je vsakemu naročniku pisan na kožo, ker se posvetimo vsakemu naročniku posebej. Z znanjem in novimi tehnologijami, ki jih imamo, lahko uredimo kopico podatkov, če so le nekako urejeni," poudarja Sterle.

"Sama moč se ne skriva zgolj v naprednih digitalnih orodjih samih, ampak v njihovi izrabi oziroma izrabi podatkov, ki jih skozi orodja generiramo oziroma spremljamo," je prepričan direktor trženja Skupina stroka.si David Miško. Podatki sami po sebi namreč ne zadoščajo, lahko so celo ovira, če jih s pametnimi orodji in tehnologijami ne analiziramo ustrezno.

Tu pa prihaja do izraza druga poglavitna prednost orodja BIZIsmart: digitalna orodja, kot je strojno učenje, uporabljajo obstoječe podatke, ki jih ima podjetje v svojih vpeljanih tržnih sistemih in orodjih za ravnanje s strankami, ter jih nadgradijo s podatki iz slovenskega digitalnega poslovnega asistenta Bizi.

S tem ustvarijo kakovostno profiliranje obstoječih in potencialnih strank, ki naročnikom dopušča tudi poljubno prilagajanje meril tega profiliranja. Lepota sistema strojnega učenja je v tem, da z daljšo in intenzivnejšo uporabo sistem vedno bolj razume in spoznava uporabnika ter mu tako lahko še bolje svetuje.

Ne le za podjetje v celoti, koristi in optimizacija tudi za zaposlene

BiziSmart je namenjen vsem podjetjem, ki iščejo vedno nove načine obdelave stikov in drugih razpoložljivih podatkov svoje tržne in prodajne dejavnosti. Podjetjem, ki se zavedajo pomena sodobne tehnologije ter njene učinkovite vpeljave v poslovanje z namenom lažjega in hitrejšega dela.

Toda prednosti niso le pri urejenosti podatkov in popolnejših izhodiščih za pravilno odločanje. Tudi zaposleni bodo začutili prihranek svojega časa, še bolj pa bodo cenili, da jim bo prihranjeno utrudljivo in dolgočasno ročno pregledovanje nestrukturiranih podatkov, saj se bodo, na svoje lastno veselje in veselje svojega delodajalca, lahko usmerili k večjim izzivom ter bolj ustvarjalnim in navdihujočim opravilom.