Musk ima dovolj. Napovedal je selitev iz Kalifornije.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Glavni izvršni direktor Tesle Elon Musk je zagrozil, da bo sedež svojega podjetja, ki proizvaja električne avtomobile, preselil iz Kalifornije v Nevado ali Teksas, potem ko so lokalne oblasti preprečile odprtje tovarne zaradi ukrepov proti pandemiji. Dodal je, da namerava oblasti zaradi njihove odločitve tožiti, poročajo tuji mediji.

"Resno, to je bila kaplja čez rob. Tesla bo nemudoma preselila svoj sedež in prihodnje programe v Teksas/Nevado," je tvitnil Musk.

Dodal je, da trenutno niti ni več prepričan, ali bo obdržali proizvodnjo v kalifornijskem Fremontu. To je predvsem odvisno od tega, kako bodo s podjetjem ravnali v prihodnje. V začetku maja bi morali spet zagnati proizvodnjo v Fremontu, a so jim lokalne oblasti to preprečile, poroča STA.

Pri Tesli naj bi vedeli več kot lokalne oblasti

Musk je na Twitterju še izpostavil, kako so na Kitajskem obnovili proizvodnjo nemudoma po tem, ko so epidemijo covida-19 spravili pod nadzor. Po njegovem pri Tesli vedo precej več, kaj morajo narediti za zaščito ravno zaradi izkušnje na Kitajskem, kot lokalne oblasti.

Zagrozil je še, da bo nemudoma tožil okraj Alamedi, kjer je tovarna, saj da so oblasti "nerazumne in niso v stiku z realnostjo". Dodal je, da je lokalni predstavnik za zdravje ravnal v nasprotju z guvernerjem, predsednikom, ustavnimi svoboščinami in zdravim razumom.

Koronakriza jih še ni prizadela

Tesle kriza, povezana s koronavirusom, ni zelo prizadela. V prvem četrtletju je presenetila z dobičkom. Analitiki so pričakovali okrog 28 centov prilagojene izgube brez enkratnih stroškov na delnico, Tesla pa je ustvarila 1,24 dolarja dobička na delnico oziroma 225 milijonov dolarjev. Tesla že tretje četrtletje zapored posluje z dobičkom čeprav je tovarna avtomobilov v kalifornijskem Fremontu zaprta od 24. marca.