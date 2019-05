Morda je priložnost prav zate

McDonald's v Sloveniji vabi dijake, študente, iskalce zaposlitve in druge zainteresirane, da podrobneje spoznajo, kako je videti delo v restavraciji McDonald's, in odkrijejo, kakšne možnosti zaposlitve, usposabljanja, napredovanja in nagrajevanja omogoča eden od najboljših zaposlovalcev v Sloveniji. Dnevi odprtih vrat bodo organizirani v prihodnjih dneh v več restavracijah po Sloveniji.

Diploma ni najpomembnejša. Za delo in kariero v McDonald'su so pomembnejše osebnostne lastnosti in motivacija.

Uigrana ekipa

Delo v McDonald'su je v marsičem posebno. Kot velika svetovna veriga ima ustaljene in natančno določene procese, ki zagotavljajo dosledno visoko kakovost in svežino hrane ter brezhibno storitev v vseh restavracijah. Tudi zaradi tega se gostje radi vračajo. V samo 20 restavracijah v Sloveniji vsak dan postrežejo približno 29 tisoč zadovoljnim gostom. To pomeni, da mora vsak zaposleni natančno poznati svojo vlogo in da vsi zaposleni delujejo kot uigrana ekipa. Prepričaj se v živo.

Zaslužek ob študiju

Delo v restavraciji McDonald's je odlična priložnost za dijake in študente, da si izboljšajo svoj proračun ali si z zaslužkom privoščijo kakšno potovanje ali počitnice. Urne postavke za študentsko delo sodijo med višje na našem trgu. Študentje in dijaki z delom v McDonald'su pridobijo neprecenljive delovne izkušnje, fleksibilnost delovnega časa jim omogoča, da delo prilagajajo svojim študijskim obvezam.

Delo v McDonald'su je odlična priložnost za dijake in študente, saj lahko svoj urnik vedno prilagajajo študijskim obveznostim.

Redna zaposlitev in kariera

V času razmaha prekarnosti se McDonald's v Sloveniji zavzema za nasprotno: za redno zaposlovanje . Znotraj restavracij so vzpostavili zaposlitveno strukturo, ki omogoča in spodbuja napredovanje posameznika in s tem graditev kariere. Številni na najvišjih položajih korporacije McDonald's dokazujejo, da podjetje ponuja možnost za pravo sanjsko kariero.

V McDonald'su začneš delati v restavraciji na začetni poziciji in potem lahko napreduješ zelo hitro. Dober vodja mora namreč iz lastnih izkušenj poznati delo na vseh delovnih postajah in ga znati tudi opravljati.

Med najboljšimi delodajalci v Sloveniji

V McDonald'su v Sloveniji veliko pozornosti posvečajo skrbi za dobro vzdušje in medsebojno spoštovanje med zaposlenimi. Potrditev, da so pri tem uspešni, je redno uvrščanje na seznam najboljših zaposlovalcev izbora Zlata nit. K dobremu vzdušju pa seveda pripomore tudi politika nagrajevanja . V McDonald'su plačujejo za delo več kot konkurenčna podjetja, mesečno izplačujejo nagrade za odlično delo, na pol leta pa bonuse kot nagrade za delovno uspešnost.