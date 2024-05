Otu Pestnerju zlata piščal za življenjsko delo, Joker Out tretjič izvajalec leta

V novomeškem Anton Podbevšek Teatru so nocoj podelili desete strokovne glasbene nagrade zlata piščal. Zlata piščal za izvajalca leta je že tretjič pripadla skupini Joker Out, hip-hop izvajalka Masayah je odnesla zlati piščali za album leta in skladbo leta Zavedno, novinci leta so postali Masharik. Nagrado za življenjsko delo je prejel Oto Pestner.

Kulturno-umetniško društvo Zlata piščal je nagrade za posebne dosežke na področju slovenske popularne glasbe v preteklem letu letos jubilejno podelilo že desetič zapored. Nominiranci in dobitniki nagrad so bili izbrani s točkovanjem strokovne glasbene akademije med skoraj tisoč prijavljenimi deli in izvajalci.

Joker Out leta 2020 prejel zlato piščal za novinca leta

Petčlanska indie rock skupina Joker Out, ki deluje od leta 2016, je nagrado za izvajalca leta prejela že v letih 2021 in 2022. Leta 2020 je skupina prejela tudi zlato piščal za novinca leta.

V preteklem letu so s svojo glasbo odlično zajadrali evrovizijski val izven meja Slovenije in se podali na evropsko turnejo, na razprodano britansko turnejo z irsko skupino Wild Youth, razprodali so Areno Stožice in se uvrstili na seznam sto omembe vrednih evropskih glasbenih izvajalcev (Artists to Watch 2023). Vse to je botrovalo temu, da so si prislužili še tretjo zlato piščal za izvajalca leta.

Za to kategorijo nagrade so bili sicer nominirani še Fed Horses, Freekind, Kokosy, Mrfy, Nina Pušlar in Žan Serčič.

Dve zlati piščali, za album leta in za skladbo leta, je letos domov odnesla prodorna primorska raperka, RnB pevka, kitaristka in lanskoletna novinka leta Masayah, ki je bila nominirana tudi v kategoriji za izvajalca leta.

Svoj zmagovit albumski prvenec Zavedno je Masayah predstavila aprila lani. Med raznovrstnimi skladbami z močno osebno noto, kot so Ni Panike, Tujci, Samo Otrok, Ne me klicat in druge, je tudi skladba leta Zavedno.

Tričlanska gorenjska skupina Masharik, ki jo sestavljajo Maša Bogataj, Luka Zemljič in Bojan Marinko, je v zrak dvignila zlato piščal za novinca leta. Nominirani so bili tudi za skladbo leta Brat moj, ki je šele njihov drugi singel. Masharik sicer ustvarjajo v slovenščini in s svojimi besedili skušajo opomniti na vrednote skupnosti, iskrenosti in ljubezni.

Zlata piščal za življenjsko delo Otu Pestnerju

Strokovna glasbena akademija je zlato piščal za življenjsko delo tokrat podelila Otu Pestnerju, katerega izjemna solistična diskografija in skladbe, pri katerih je sodeloval kot vokalist, avtor, tekstopisec, skladatelj ali aranžer, po mnenju strokovne komisije presegajo meje merljivega.

V spomin poslušalcev je zasidran kot član skupin New Swing Quartet, Alpski kvintet in Anima singers, pa tudi kot izvajalec nepozabnih popevk, kot so Trideset let, Vrača se pomlad in Tople julijske noči. Je tudi avtor preštevilnih brezčasnih skladb drugih izvajalcev, kot so Poštar zvoni samo dvakrat, Vrniva se na najino obalo in Če je življenje sreča.