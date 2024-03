50 let priljubljene blagovne znamke POLI

Pred petdesetimi leti, leta 1974, je Perutnina Ptuj prva na trg lansirala barjeno piščančjo klobaso POLI. To je bilo v tistem času prava inovacija. Vse od takrat pa do danes Poli ostaja zvesta najvišjim standardom kakovosti in originalni recepturi, udejanjanju strateških razvojnih usmeritev ter prepoznavni identiteti znamke, ki se kaže na vsakem koraku njenega delovanja. Poli razveseljuje svoje ljubitelje že v več kot 20 državah po vsem svetu, kar potrjuje njeno globalno priljubljenost. Moč blagovne znamke se izraža na prodajnih rezultatih, saj je v zadnjih desetih letih več kot podvojila vrednost prodaje.

Bila je zraven, ko smo pili gosti sok s smetano, ko so bili televizorji še debeli in ko smo še uporabljali telefonske govorilnice. Poli je bila zraven ob manjših in večjih trenutkih, ob kultnih in takih, v katerih se prepozna vsak. Tudi sama predstavlja enega od pomembnih mejnikov, ki so spremenili in obogatili naš vsakdan. Foto: PERUTNINA PTUJ D.O.O.

Rezultati razvojne strategije ekstenzije blagovne znamke Poli, ki so jo v Perutnini Ptuj začeli udejanjati od leta 2016 naprej, in kontinuirano vlaganje v blagovno znamko se kažejo v moči blagovne znamke, ki se je okrepila v globalno prepoznavno blagovno znamko. Prodaja vseh izdelčnih kategorij blagovne znamke Poli je v letu 2023 dosegla blizu 50 milijonov evrov.

"Preplet tradicije in vlaganja v ohranjanje dolgoletnega zaupanja poslovnih partnerjev in potrošnikov, izdelčne inovacije s posluhom za potrebe današnjega življenjskega sloga in prehrambnih navad ter vlaganje v marketing in trženje – vse to so dejavniki, ki prispevajo k temu, da je Poli že pet desetletij 'top of mind' pri domačih potrošnikih ter ikonična blagovna znamka v regiji, svojo tržno pozicijo pa v zadnjih letih krepimo tudi na zahtevnih in visoko razvitih zahodnoevropskih trgih. Poli je danes globalno prepoznavna blagovna znamka, prisotna na več kot 20 tržiščih po vsem svetu." je izpostavil mag. David Visenjak, direktor za trženje v Skupini Perutnina Ptuj.

Poli je prerasla sinonim piščančje posebne klobase št.1 v Evropi in je ustvarila družino priljubljenih izdelkov, s katerimi je osvojila številna srca ljubiteljev po vsem svetu – od Skandinavije do Sredozemlja, od ZDA do Združenih arabskih emiratov. V skladu z razvojno strategijo je Poli vstopila v številne nove kategorije: od piščančjih posebnih klobas Poli do hrenovk (od leta 2016), šunk in šunkaric z izdelki Poli hammy (leta 2018), otroške linije Poli kids z zmanjšano vsebnostjo soli (leta 2021), paštet Poli pate (leta 2021) do t. i. convenience programa z izdelki Poli rolls in Poli pizza (leta 2022) ter linije Poli green (leta 2023), s katero nagovarjajo tudi vse tiste, ki iz kakršnihkoli razlogov iščejo kakovostne in okusne alternativne vire beljakovin. Novost v letošnjem letu je izdelek Poli nuggets.

Foto: PERUTNINA PTUJ D.O.O.

POLI V JUBILEJNI PREOBLEKI, CELOLETNE AKTIVACIJE, ROJSTNODNEVNI KONCERT S PRILJUBLJENO GLASBENO SKUPINO JOKER OUT

Blagovna znamka Poli v skladu s svojo identiteto ostaja večno mladostna, drzna in inovativna na vseh korakih svojega delovanja. V jubilejnem letu se tudi z marketinškimi projekti in aktivacijami, ki potekajo regijsko in globalno skozi celo leto, usmerjajo na vse ključne deležnike, ki soustvarjajo to častitljivo pot blagovne znamke Poli.

Barbara Stopinšek, vodja blagovne znamke Poli v Skupini Perutnina Ptuj, je predstavila obeležitev Poli jubileja v letošnjem letu:

V letu 2024 smo vstopili s Poli v jubilejni preobleki (z izdelkom Poli 800 g) in pred nedavnim predstavili nov izdelek Poli nuggets, kar pa ne bo edina izdelčna novost v letošnjem letu. Sredi februarja smo začeli t. i. dražilno fazo jubilejne oglaševalske akcije "Bila sem zraven". Poli je bila zraven ob mnogoterih mejnikih, ki so zaznamovali naša življenja od sredine sedemdesetih let in vse do danes. Tudi sama predstavlja enega od pomembnih mejnikov, ki so spremenili in obogatili naš vsakdan. Razvili smo tudi nagradni Poli gaming, s katerim bomo nagovarjali predvsem mlajše in mlade po srcu. Začetek aktivacije Poli gaminga s privlačnim nagradnim skladom (50x Poli Pony kolesa, Poli paketi …) je tik pred vrati. Poli je dobila svoj originalni "Poli časovni stroj" z edinstveno izkušnjo virtualne resničnosti in izkušnjo obogatene resničnosti na spletni strani poli.

Poli časovni stroj Foto: PERUTNINA PTUJ D.O.O.

Tudi tradicionalni Poli maraton bo potekal v duhu jubileja in trajnostno noto zasaditve dreves v lokalnih občinah. Poli spodbuja ustvarjalnost in mlade, še neuveljavljene umetnike. Z njimi se bomo povezali v drugi polovici leta s ciljem širjenja "Poli vrednot" za naslednjih 50 let blagovne znamke Poli.

14. 6. – Poli rojstnodnevna zabava s koncertom Joker Out na Ptuju Poli rojstnodnevno zabavo bodo pred poletnimi počitnicami zaokrožili s koncertom Joker Out na Ptuju, ki bo 14. 6. To bo edini poletni koncert te priljubljene skupine v Sloveniji. Vstopnice bodo v celoti razdeljene, zanje se bo mogoče potegovati v sklopu različnih nagradnih aktivacij, ki jih bodo širši javnosti predstavili v kratkem.

Poli rojstnodnevno zabavo bodo pred poletnimi počitnicami zaokrožili s koncertom priljubljene glasbene skupine Joker Out na Ptuju, ki bo 14. 6. To bo edini poletni koncert te priljubljene skupine v Sloveniji. Foto: Joker Out/Ursa Premik

Naročnik oglasnega sporočila je PERUTNINA PTUJ D.O.O.