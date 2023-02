Mol za prevzem OMV Slovenija pripravljen prodati nekatera sredstva

Da naj bi Mol v kratkem začel prodajati nekatere od 53 bencinskih servisov, kolikor jih obvladuje v Sloveniji, je sicer v ponedeljek poročal Dnevnik. V družbi neuradnih informacij časnika niso ne potrdili ne zanikali, ob tem pa so pojasnili, da s ciljem čim prej pridobiti soglasje Evropske komisije za načrtovani prevzem v Sloveniji odgovarjajo na vse zahteve po informacijah v okviru preiskave.

Postopek še poteka, zato podrobnejših informacij ne morejo razkriti

"Če bo to potrebno, Mol v okviru te transakcije ne izključuje morebitne prodaje nekaterih svojih sredstev, o vseh pomembnih dogodkih pa bo ustrezno obveščal javnost. Postopek še poteka, zato podrobnejših informacij ne moremo razkriti," so navedli v družbi, kjer so prepričani, da bo načrtovani prevzem koristil konkurenčnosti in kupcem na slovenskem trgu, saj bo ustvaril močnejšo konkurenco za vodilnega na trgu.

Mol je pogodbo o nakupu 92,25-odstotnega deleža v družbi OMV Slovenija, v kateri že ima 7,75-odstotni delež, podpisal junija 2021. Dogovorjena kupnina za celoten delež znaša 301 milijon evrov, s tem pa bi Madžari prišli do mreže 120 bencinskih servisov, ki je druga največja v državi. Mol ima medtem kot tretji največji ponudnik v Sloveniji 53 bencinskih servisov. Daleč največji ponudnik je Petrol s 318 prodajnimi enotami.

Transakcija bi lahko močno zmanjšala konkurenco na maloprodajnem trgu

Posel je Evropska komisija v preverbo prejela 13. maja lani, v predhodni preiskavi pa je ugotovila, da bi transakcija lahko močno zmanjšala konkurenco na maloprodajnem trgu za pogonska goriva v Sloveniji.

Po pisanju Dnevnika naj bi sicer Evropska komisija v postopku presoje koncentracije Mola in OMV Slovenija slovenski naftni trg razdelila na avtocestnega in več lokalnih trgov; če bi upoštevala celotni trg, bi bil načrtovani prevzem potrjen. Na celotnem trgu namreč Molovo slovensko hčerinsko podjetje in OMV Slovenija na podlagi konkurenčne zakonodaje nimata prevladujočega položaja. Imata pa ga v nekaterih delih Slovenije.