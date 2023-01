Jutri nove cene bencina in dizla. Pričakovati je, da bo vožnja nekoliko dražja.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Analitiki na mediteranskih borzah spremljajo podražitve, zato je pričakovati povišanje reguliranih cen pogonskih goriv ob slovenskih regionalnih cestah, poroča časnik Finance. Po napovedih naj bi se liter bencina podražil za nekaj več kot šest centov in dosegel ceno 1,35 evra, kar je skoraj natanko toliko kot pred letom dni, pred začetkom vojne v Ukrajini. Višja naj bi bila tudi cena dizelskega goriva, napovedana cena je 1,53 evra, kar je pet centov več kot do zdaj in tudi enako ceni pred letom dni.