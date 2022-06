Mesto prihodnosti že raste na morju #video

Maldive sestavlja več kot tisoč otokov in država ima že leta velike težave z naraščajočo gladino morja, ki je že pogoltnilo marsikatero človeško naselje. Število klimatskih beguncev naj bi se povečalo za več kot pol milijona v naslednjih letih. Zato je bila maldivijska vlada prisiljena ukrepati in kot odgovor na spremembe v naravi se je rodila ideja o plavajočem mestu.

Ta mesec bodo javnosti predstavili prve hiše v novem mestu na Maldivih, ki bo v celoti zgrajeno na morju, poroča CNN. Gre za prvi obsežni projekt lokalne vlade v boju z globalnim segrevanjem in naraščajočo gladino morja. Novo mesto, ki se bo nahajalo deset minut vožnje z ladjo od maldivijske prestolnice Male, bo do leta 2027 imelo več kot pet tisoč hiš in okoli 20 tisoč prebivalcev.

Novo mesto bo zgrajeno v laguni, ki je velika več kot 200 hektarjev. Foto: waterstudio

Plavajoče mesto

Država Maldivi, ki ima več kot tisoč otokov, ima že leta velike težave z naraščajočo gladino morja, ki je že pogoltnilo marsikatero človeško naselje. Število klimatskih beguncev naj bi se povečalo za več kot pol milijona v naslednjih letih. Zato je bila maldivijska vlada prisiljena ukrepati in kot odgovor na spremembe v naravi se je rodila ideja o plavajočem mestu. "Gre za novo upanje prebivalcev. Dokazali bomo, da lahko na vodni gladini postavimo varne domove po ugodni ceni," je za CNN projekt komentiral glavni arhitekt mesta Koen Olthuis.

Novo mesto bo zgrajeno do leta 2027, zaenkrat ima le delovno ime "Maldives Floating City". Foto: waterstudio

Hiše in druge zgradbe, ki bodo tvorile novo mesto, zgradijo v za to prilagojeni ladjedelnici. Vse zgradbe potem z ladjami odvlečejo do mesta, kjer raste novo mesto, ter jih pritrdijo na dno morja s posebnimi teleskopskimi jeklenimi "hoduljami". Te zgradbam omogočajo, da kljubujejo valovom in se le rahlo zibljejo z morjem. "Pri načrtovanju mesta smo upoštevali najstrožje standarde glede zaščite okolja. Eden izmed zelo pomembnih ciljev gradnje je vzpodbujanje rasti koral," je poudaril Olthuis.

Mesto bo tudi samozadostno. Sonce bo zagotavljalo elektriko, vse odpadke bodo reciklirali in jih ponovno uporabili. Tako bodo vse kanalizacijske vode uporabili za gnojila za rastline. Namesto klimatskih naprav bodo iz globine morja črpali hladno vodo, ki bo ohlajevala celotno mesto.

Novo mesto bo imelo več kot pet tisoč hiš in okoli 20 tisoč prebivalcev Foto: waterstudio

Mesta na vodi rastejo po celem svetu

Samo v lanskem letu so poplave po celem svetu naredile za več kot 70 milijard evrov škode. Do leta 2030 bo zaradi poplav v nevarnosti za več kot 600 milijard evrov nepremičnin, ki se nahajajo v urbanih naseljiv. Zato ni čudno, da plavajoča mesta rastejo po celem svetu. V južnokorejskem Buzanu nameravajo zgraditi plavajoče mesto za deset tisoč ljudi, medtem ko v Estoniji načrtujejo kar plavajoče umetne otoke.

Foto: waterstudio