Ramljak odstopil, Mercatorju bo pot v "novi Agrokor" utiral jastreb z Wall Streeta

Mercator bo v prihodnjih mesecih zelo verjetno dobil novega lastnika.

To bo postal "novi Agrokor": podjetje, ki bo ustanovljeno na pogorišču "starega" Agrokorja. Nanj bodo v primeru dogovora o sanaciji Agrokorja prenesli zdravi del tega hrvaškega koncerna, očiščen jamstev in dolgov. Lastniki "novega Agrokorja" bodo po napovedih banke upnice imetniki obveznic in dobavitelji. Kdo bo imel največji delež, še ni jasno.

Po sinočnjem sestanku z najožjim vladnim vrhom Hrvaške je izredni pooblaščenec Agrokorja Ante Ramljak nepreklicno odstopil s položaja. Odločitev bodo danes komentirali predstavniki vlade. O razlogih pišemo v nadaljevanju.

Ključen pogoj za to je dogovor z upniki o prestrukturiranju. Po Lex Agrokorju, posebnem zakonu, namenjenemu reševanju Agrokorja, ga mora izredni pooblaščenec doseči najpozneje do 10. julija. Takrat se izteče rok za glasovanje o dogovoru, ki ga mora upnikom predložiti že mesec dni pred tem.

Če dogovora ne bo, gre Agrokor v stečaj, delo pooblaščenca pa se bo končalo.

Banke že prosijo za soglasje k spremembi lastništva

Uprava Mercatorja, ki jo vodi Tomislav Čizmić, je zato z bankami upnicami na zahtevo Agrokorja že začela pogajanja, v katerih jih prosi za dovoljenje, da bo lahko Mercator dobil novega lastnika.

Izredni pooblaščenec Agrokorja Ante Ramljak mora najpozneje do 10. julija doseči dogovor z upniki. Foto: STA Sporazum z bankami, ki ga je Mercator leta 2014 po Agrokorjevem prevzemu podpisal z bankami, ima namreč klavzulo o spremembi obvladovanja ("change of control" v angl.). Gre za nekakšno pravico veta, s katero lahko banke blokirajo zamenjavo lastnika, če ji nasprotujejo.

Soglasje bank je ključnega pomena za Mercator. Če ga ne bo dobil, bi lahko skupina bank, ki ima v lasti najmanj dve tretjini Mercatorjevega dolga, zahtevala predčasno poplačilo posojil in sprožila izvršbe.

Mercatorjev dolg bo odkupoval "jastreb"

Omenjeno soglasje je pomembno tudi za Agrokor. Mercator bo imel namreč v "novem Agrokorju" večjo oziroma najpomembnejšo vlogo v strukturi prihodkov in denarnega toka. To je že pred časom javno napovedal tudi Ramljak.

Po informacijah, ki smo jih v zadnjih dneh pridobili na Siol.net, so zato v Agrokorju pripravili načrt, po katerem bi terjatve do bank upnic, ki ne želijo dati soglasja za spremembo lastništva Mercatorja, odkupil eden od mednarodnih skladov tveganega kapitala.

Kot smo neuradno izvedeli, gre za sklad, ki ga upravlja ameriška investicijska družba Elliott Management Corporation. Njen lastnik je Paul Singer, ki je v zadnjih dveh desetletij trgoval z dolgom številnih podjetij in držav, med drugim Argentine, Peruja in Republike Kongo, zaradi česar so ga mediji v preteklosti označevali za "jastreba".

Elliott Management Corporation upravlja 34 milijard ameriških dolarjev sredstev.

Operacija, ki jo vodijo iz Zagreba

Katere banke so skladu prodale svoje terjatve do Mercatorja in po kolikšni ceni, uradno ni mogoče izvedeti. Na sedežu Elliott Management Corporation v New Yorku se na naša vprašanja niso odzvali.

Uprava Mercatorja, ki jo vodi Tomislav Čizmić, je na zahtevo Agrokorja že začela pogajanja z bankami upnicami. Foto: Planet TV Gre sicer za finančno operacijo, ki jo usmerjata dva ključna Ramljakova svetovalca: podjetji Alix Partners in Houlihan Lokey. Nobeno od njiju sanacije Agrokorja javno ne komentira. Pri kupovanju terjatev bi Elliott Management Corporation sodeloval z londonsko izpostavo investicijske banke JP Morgan.

Že oktobra lani smo na Siol.net razkrili, da se je za odkup terjatev do Mercatorja zanimal sklad Quantum, ki ga upravlja vlagatelj in milijarder George Soros. Za ves paket naj bi bil pripravljen plačati okoli 150 milijonov evrov. To je le nekaj manj od četrtine njihove nominalne vrednosti. Matična družba Mercator bankam upnicam dolguje 650 milijonov evrov.

Mercator: Pripravljamo se na spremembo lastništva

V Mercatorju so pojasnili, da "seveda spremljajo dogajanja v zvezi s pričakovano spremembo lastništva in se seveda tudi aktivno pripravljajo na to". "Terminsko je dogovor odvisen od postopka v zvezi s poravnavo in spremembo lastniških razmerij na ravni Agrokorja in posledično tudi Mercatorja," so poudarili.

"Nadaljevali bomo priprave in aktivno pripravljali različne scenarije, ki so mogoči. V tem trenutku ne pričakujemo zapletov, ki bi kakor koli ogrozili nemoteno poslovanje družbe," so še dodali v Mercatorju, ki ga v vsakem primeru že drugo leto čaka začetek novih pogovorov z bankami.

Takrat se namreč izteče sporazum, ki ga je Mercator z bankami sklenil ob prihodu Agrokorja leta 2014. Že zdaj je v finančnih krogih mogoče slišati, da bodo morale banke privoliti v odpis dela dolga, natančneje okrog 30 odstotkov.

To naj bi se zgodilo kljub temu, da so v Mercatorju sredi novih priprav na prodajo nepremičnin, ki bi jih vzeli v ponovni najem. Več o tem pišemo v okvirju.

Foto: Klemen Korenjak

Bosta Lavrov in Erjavec govorila tudi o Mercatorju?

Eno od ključnih vprašanj, povezanih s sanacijo Agrokorja, ki bi omogočilo ustanovitev "novega Agrokorja", je povezano s sestavo upniškega odbora. Agrokor ima še vedno začasni upniški odbor. Novi, stalni odbor bo imel pet članov, torej po enega predstavnika za več vrst upnikov.

Vanj si prizadeva vključiti ruska državna banka Sberbank, največja upnica Agrokorja, ki si v več evropskih državah še vedno prizadeva zaseči del premoženja koncerna.

Novembra lani je okrožno sodišče ugodilo pritožbi Sberbank in zavrnilo veljavnost Lex Agrokorja za Slovenijo. Zadeva, od katere je odvisno, ali bo lahko Sberbank v naši državi unovčila zavarovanja za posojila Agrokorju, je trenutno v reševanju na vrhovnem sodišču, so nam pojasnili na okrožnem sodišču.

Danes bo sicer Ljubljano obiskal ruski minister za zunanje zadeve Sergej Lavrov. Iz uradnih napovedi ni mogoče razbrati, da bosta s slovenskim kolegom Karlom Erjavcem govorila tudi o Mercatorju. Po naših informacijah so slovenske oblasti v stalnem stiku z najvišjimi predstavniki Sberbank, s katerimi se dogovarjajo o prihodnosti Mercatorja.

Zakaj Plenković molči o Ramljakovih konfliktih interesov?

Vedno večji del hrvaške politike je v zadnjih dneh zahteval Ramljakov odhod. Ta je sinoči po sestanku z vladnim vrhom, na katerem je bil tudi hrvaški premier Andrej Plenković, nepreklicno odstopil.

V medije namreč prihaja vse več informacij o njegovih konfliktih interesov in velikih zaslužkih podjetij, s katerimi je povezan. V enem od njih, podjetju Texo Management, ki danes dela za Agrokor, je bil Ramljak celo zaposlen še tri tedne po tem, ko je bil imenovan za izrednega pooblaščenca.

O teh razkritjih je prejšnji teden razpravljal hrvaški sabor. Hrvaška opozicija na čelu s socialnimi demokrati (SDP) predsedniku vlade Andreju Plenkoviću očita, da že dva tedna molči o tem, kako namerava ukrepati.

Hrvaška opozicija predsedniku vlade Andreju Plenkoviću očita, da že dva tedna molči o tem, kako namerava ukrepati v Agrokorju. Foto: STA

Ramljak, ki so ga po pričakovanju najbolj goreče branili v svetovalnem podjetju Alix Partners, je začel izgubljati zaveznike tudi znotraj vladajoče HDZ.

Njen podpredsednik Goran Jandroković je opozoril, da "bo nekdo moral nositi odgovornost, če so bile nepravilnosti". "V rešitev Agrokorja smo vložili veliko političnega kapitala, zato ne moremo utrpeti škode le zaradi posameznikov, ki so želeli nekaj zase," je dejal Jandroković.

Zaradi afere Ramljak se maje tudi položaj ministrice za gospodarstvo Martine Dalić, ki je minuli teden priznala, da je avtorica Lex Agrokorja. Hrvaška javnost je namreč že od lanske pomladi neuspešno iskala odgovor na vprašanje, kdo je spisal omenjeni zakon.