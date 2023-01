Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Franci Matoz je nadzornik Luke Koper postal pred letom in pol. Foto: Bojan Puhek

Slovenski državni holding (SDH) bo po neuradnih informacijah na naslednji skupščini lastnikov Luke Koper februarja letos poizkušal predčasno zamenjati štiri nadzornike, je danes poročal Radio Slovenija. Na tnalu naj bi bili nadzorniki Franci Matoz, Nevenka Črešnar Pergar, Andrej Koprivec in Božidar Godnjavec. Vsi omenjeni so sicer kot predstavniki kapitala mandat nastopili pred letom in pol. Menjave med nadzorniki naj bi preživel le Tomaž Benčina.

Namesto omenjenih naj bi od februarja, ko bo skupščina lastnikov Luke Koper, v nadzornem svetu sedeli Mirko Bandelj, Jožef Petrovič, Barbara Nose in Boštjan Rader.

Kako bodo menjave nadzornikov vplival ena sestavo uprave, ki jo eno leto vodi Boštjan Napast, ni znano.