"Težko bi rekli, da Slovenija zmaguje," je danes ob robu konference Kluba slovenskih podjetnikov (SBC) za Siol.net dejal direktor Lumarja Marko Lukić. Pravi, da so slovenska podjetja hrbtenica Slovenije. "Nekako držimo državo v finančnem smislu pri življenju," je dejal Lukić.

"Ukrepi, ki smo jim priča, in pa predvsem komunikacija ukrepov pa niso tako kakovostni, kot bi lahko bili," je opozoril Lukić. Po njegovih besedah je Slovenija popolnoma nepripravljena na krizo, ki je pred nami.

"Zviševati davke, ko jih vsi drugi znižujejo s ciljem spodbujanja gospodarske rasti, je velika napaka. Slovenija znotraj tega okolja evropskega prostora in pa tudi širše ne more peljati neke svoje poti," je ukrepe vlade komentiral Lukić. Obdavčevati delo in prihodke je na papirju po besedah direktorja Lumarja zelo všečno.

"Vendar je potrebno dobičke najprej ustvariti. Visoka obdavčitev dobičkov brez ustvarjanja dobičkov ne pomeni pravzaprav nič," je dejal Lukič. Po njegovih besedah je ključno spodbuditi podjetniško okolje, spodbuditi potrošnjo in istočasno držati inflacijo na nizki ravni. "Pripravljeni moramo biti na tisti trenutek, ko se bo inflacija umirila, da bomo spodbudili povpraševanje. Medtem ne smemo izgubljati kakovostnih delovnih mest, ko dela ne bo veliko. Da ljudje ne bodo ponovno odhajali v tujino," je opozoril Lukić.

Je v EU že recesija?

"V tujini opažamo kar precejšen upad povpraševanja in naročil," je na vprašanje, kako občutijo dogajanje na največjih evropskih trgih, odgovoril Lukić. "Za zdaj v našem podjetju v Sloveniji ne opažamo bistvenega zmanjšanja naročil, je pa veliko več previdnosti. In čakanja. To pomeni, da sklepanje poslov traja dlje. Pri kolegih, ki so v drugih industrijah, opažam, da je upad že bolj zaznaven," je še dejal Lukić.

