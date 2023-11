Na GZS kritični do vlade: Dodatne obremenitve gospodarstva korak v napačno smer

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Z vedno novimi pravili postajamo nekonkurenčni in nezanimivi za vlagatelje. Vlada gospodarstvu samo nalaga dodatne obveznosti," je poudarila generalna direktorica GZS Vesna Nahtigal.

"Z vedno novimi pravili postajamo nekonkurenčni in nezanimivi za vlagatelje. Vlada gospodarstvu samo nalaga dodatne obveznosti," je poudarila generalna direktorica GZS Vesna Nahtigal. Foto: Bor Slana/STA

Dodatne obremenitve gospodarstva, ki jih predvideva predlog zakona o obnovi, so po mnenju Gospodarske zbornice Slovenije (GZS) korak v napačno smer. Nekatere predvidene ukrepe pozdravljajo, a so prepričani, da bi morali prihodke v državno blagajno povečevati prek višje gospodarske rasti in ne novih davkov.