Prelomen dan za mariborsko letališče

Družba VLM Airlines je s tem Maribor petkrat na teden povezala z bavarsko prestolnico, kar bi lahko bilo zanimivo predvsem za poslovne potnike, hkrati pa z belgijskim pristaniškim mestom, prestolnico trgovine z diamanti in drugim največjim središčem petrokemije na svetu.

Zadnjega bodo hkrati danes povezali še z britanskim Birminghamom, novi poleti pa bodo dodani že obstoječi liniji med Antwerpnom in letališčem London City ter liniji med Antwerpnom in Zürichom, ki so jo vzpostavili 22. januarja.

Enosmerna vozovnica že za 59 evrov

Za mariborski liniji so prek spleta na voljo enosmerne vozovnice za dnevne linije med tednom, in sicer od 59 evrov z vključeno potniško takso. Letalo bo od ponedeljka do petka ob 10.10 poletelo iz Antwerpna, z vmesnim postankom v Münchnu, od koder bo poletelo ob 12.45, v Maribor pa bo prispelo ob 14.20. Pol ure pozneje bo letalo spet poletelo proti bavarski prestolnici in se ob 19.10 vrnilo v Belgijo.

"Veseli nas, da na mariborsko letališče znova prihaja redni promet. Obe destinaciji vidimo kot zelo zanimivi, predvsem z vidika možnih nadaljnjih povezav iz Münchna, seveda pa tudi zaradi že obstoječih močnih povezav naše regije z Bavarsko," je pred prvim poletom dejal direktor Aerodroma Maribor Boris Bobek.

Majhen, a pomemben korak

Kot je še dodal, je pomembna tudi povezava z Antwerpnom, tako s turističnega kot tudi poslovnega vidika, saj ta leži v neposredni bližini Bruslja. Ob tem je dejal, da uvedba teh linij za njih pomeni majhen, a pomemben korak pri uresničevanju strategije ponovnega zagona letališča.

Z uvodnim poletom je bilo danes sicer nekaj manjših težav, ki pa jih potniki niso občutili. Če sneženje v Sloveniji ni bilo problematično, pa so imeli v družbi več dela z zagotovitvijo letala. Predvideni fokker je namreč zjutraj zaradi zaprtja letališča London City obtičal v britanski prestolnici, zato so morali zagotoviti nadomestnega.

Šest fokkerjev in dva airbusa

VLM Airlines, ki ob rednih linijah izvaja tudi različne čarterske in zasebne komercialne polete iz Antwerpna, Bruslja in drugih evropskih letališč, zaposluje že več kot 100 ljudi in ima licenci za letenje s šestimi turbopropelerskimi letali fokker 50 v Belgiji in Sloveniji. V svoji floti ima že nekaj časa tudi dve letali A320 z belgijsko licenco.

Njihov lastnik, podjetje SHS Aviation, je v lasti nizozemskega in kitajskega kapitala, njegovi družbi SHS Antwerp Aviation in slovensko podjetje VLM Airlines pa letalsko dejavnost razvijata pod skupno znamko VLM Airlines. Hkrati je SHS Aviation lastnik Aerodroma Maribor, ki ima v dolgoročnem najemu mariborsko letališče, a to kljub obljubam, z izjemo nekaj poletnih poletov v Split in Dubrovnik, doslej ni imelo redne linije.