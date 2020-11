Zavarovalnica Triglav z višjimi prihodki, a manjšim dobičkom

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Skupina Triglav je v prvih devetih mesecih obračunala 960,9 milijona evrov konsolidirane kosmate zavarovalne premije, kar je šest odstotkov več kot v enakem obdobju lani. Čisti dobiček se je znižal za 14 odstotkov na 50,8 milijona evrov. Nižji dobiček je pripisati stanju na finančnih trgih, množičnim škodnim dogodkom in povečanju rezervacij.

Čisti prihodki od zavarovalnih premij skupine so se povečali za pet odstotkov na 791,1 milijona evrov. Dobiček pred davki je bil pri 62,4 milijona evrov za 13 odstotkov nižji kot v primerljivem obdobju lani, poroča STA.

Zavarovalnica Triglav je kosmato zavarovalno premijo povečala za pet odstotkov na 568,3 milijona evrov, dobiček pred obdavčitvijo in čisti dobiček pa sta bila za 12 odstotkov nižja, prvi je znašal 51,9 milijona evrov, čisti dobiček pa 43,3 milijona evrov.

"V aktualnih razmerah negotovosti skupina ostaja pri že objavljenih ocenah letnega dobička, ob tem pa ocenjuje, da je njen zavarovalni in naložbeni portfelj dovolj odporen ter kapitalska pozicija ustrezna, da se lahko uspešno sooča s povečanimi tveganji, kar potrjujejo tudi letos prejete visoke bonitetne ocene," so ob objavi devetmesečnih rezultatov zapisali v Zavarovalnici Triglav.

Skupina Triglav v letu 2021 na podlagi izbranega verjetnega scenarija razmer načrtuje dobiček pred obdavčitvijo v višini med 85 in 95 milijoni evrov in povečan obseg premije med 1,2 in 1,3 milijarde evrov.