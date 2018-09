Luksuzna stanovanja v Ljubljani, o katerih lahko večina Slovencev le sanja

Vnovična evforija kupcev stanovanj v Ljubljani daje pogum tudi investitorjem nadstandardnih objektov. Gradijo in napovedujejo številne nove projekte, kjer se cene gibljejo okoli pet tisoč evrov za kvadratni meter in več. Kljub visoki ceni kupcev ne manjka.

Po najnovejših podatkih statističnega urada so se v Sloveniji na letni ravni najbolj zvišale cene novih stanovanj, in sicer za 30 odstotkov. Teh so sicer v letošnjem drugem četrtletju v vsej Sloveniji prodali le 42, njihove cene pa so bile za skoraj 50 odstotkov višje kot leta 2015.

Slovenska prestolnica na nepremičninskem področju tako postaja nedosegljiva za vse več njenih prebivalcev. Poleg skorajšnjega začetka gradnje 150 luksuznih stanovanj v Šumiju in 120 v palači Schellenburg, kjer je nekdaj stal Kolizej, investitorji načrtujejo gradnjo več manjših premium objektov. Nekateri so že v gradnji, nekaterih projektov pa še ne želijo razkriti. Cene za kvadratni meter takšnih stanovanj se gibljejo okoli pet tisočakov in več.

Pregledali smo ponudbo, kaj je na voljo in kaj se bo še gradilo.

Soseska Luwigana na Prulah Foto: GH Holding Konec leta bo vseljivih 63 stanovanj v soseski Luwigana (nekdanja Tribuna na Prulah) pod Ljubljanskim gradom. Prodaja nadstandardnih stanovanj po povprečni ceni štiri tisoč evrov brez davka za kvadratni meter po besedah investitorja poteka po načrtih. Prodali so jih že več kot polovico.

Najcenejše je na voljo za 243 tisočakov, za najdražje je treba odšteti več kot 1,3 milijona evrov.

Vila Toscanini na Viču Foto: Arhiv investitorja Ob robu Toscaninijevega parka na Jamovi cesti je v gradnji minimalistična vila Toscanini. V njej bo umeščenih šest večjih stanovanj z nadstandardnimi materiali.

Za kvadratni meter stanovanja je treba odšteti okoli pet tisočakov. Čeprav bo vila vseljiva šele konec prihodnjega leta, jim je v slabem mesecu dni uspelo prodati polovico enot.

Vila Salamander v Rožni dolini Foto: Arhiv investitorja Poleg soseske Nova Grbina v Rožni dolini je že vseljena vila Salamander. Od 12 nadstandardnih stanovanj v dveh ločenih objektih sta na voljo še dve pritlični.

Prvo štirisobno stanovanje je na prodaj za 363 tisoč evrov, drugo za 460 tisočakov.

Vila Fortuna za Bežigradom Foto: Arhiv investitorja Zaključuje se gradnja vile Fortuna v bližini Plečnikovega stadiona za Bežigradom. Objekt z 12 stanovanji velikosti od 49 do sto kvadratnih metrov neto bivalne površine je zasnovan v šestih etažah.

Neprodani ostajata dve stanovanji. Dvosobno je na prodaj za 261 tisoč evrov, štirisobno za 425 tisočakov. Po napovedih investitorjev bodo stanovanja vseljiva spomladi prihodnje leto.

Lučaj stran se bo predvidoma oktobra začela gradnja podobnega objekta s sedmimi stanovanji, ki bodo na prodaj od 170 do 350 tisoč evrov.

Vila blok Prule Foto: Arhiv investitorja Spomladi se je začela gradnja vile Prule. V njej nastaja 14 nadstandardnih stanovanj velikosti od 80 do 170 kvadratnih metrov s pripadajočimi terasami, ki bodo predvidoma vseljiva konec prihodnjega leta.

Povprečna cena skupne površine stanovanj z dvema parkirnima prostoroma v podzemni garaži znaša 4.300 evrov za kvadratni meter. Prodanih je šest enot, tri so trenutno rezervirane, pet jih ostaja na voljo kupcem.