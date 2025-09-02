Na križišču Masarykove in Njegoševe ter ob ljubljanski železniški postaji se bo predvidoma prihodnje leto začela gradnja 23-nadstropne stanovanjske stolpnice Nordika, ki bo z višino 82 metrov postala nova ikona ljubljanske vedute. Celovito prenovo tamkajšnjega degradiranega območja so zasnovali v globalno uveljavljenem arhitekturnem biroju Snøhetta , kar je precej redko za slovenski prostor. O tem, kaj je prineslo Skandinavce v Ljubljano, smo se pogovarjali z dvema vodilnima predstavnikoma Snøhette in investitorjem Nordike, podjetjem Corwin.

Patrick Lüth. Foto: Corwin Patrick Lüth, partner in izvršni direktor podružnice v Innsbrucku. V Snøhetti je začel že kot študent arhitekture leta 2005. Sodeloval je pri številnih znanih in znamenitih projektih podjetja. Med drugim je odgovoren za "Evolucijo kristalnih svetov" in Manufakturo za podjetje Swarovski, naredil je tudi načrt za novo mestno četrt v Budimpešti, novo muzejsko četrt v Bolzanu in prenovo območja nekdanje tobačne tovarne v Veroni. Zmagal je tudi na natečaju za univerzitetni kampus v Celovcu.



Ni pogosto, da v Ljubljani sodeluje tako pomemben in globalno uveljavljen arhitekturni biro, kot je Snøhetta. Zasnovali ste novo ljubljansko stolpnico Nordika. Kako ste se vključili v ta projekt? Ste mogoče vi sami iskali ustreznega investitorja?

Patrick Lüth: K sodelovanju pri projektu nas je povabil investitor, podjetje Corwin. Poleg stolpnice je razpis vključeval tudi predlog za širši prostorski načrt območja. Prav ta kombinacija – priložnost oblikovati tako stavbo kot njen urbani kontekst – je za nas naredila projekt Nordika še posebej privlačen.

Zakaj Ljubljana? Večinoma delujete v svetovnih prestolnicah in večjih mestih, tokrat pa ste prevzeli razmeroma manjši projekt, ki se ne more primerjati z vašimi ikoničnimi stvaritvami, kot sta Operna hiša v Oslu ali Aleksandrijska knjižnica v Egiptu. Kaj za vas pomeni projekt Nordika?

Patrick Lüth: Naš portfelj vključuje projekte različnih meril in tipologij, ki so umeščeni ne samo v večja mesta, temveč tudi v manjša ali celo v bolj odmaknjene kraje. Odlično se nam zdi razvijati kontekstualne projekte na zanimivih lokacijah. Ljubljana je zagotovo zelo zanimivo mesto.

Zakaj menite, da bo Nordika poseben projekt za Ljubljano?

Patrick Lüth: Po eni strani smo navdih črpali iz lokalnega konteksta, iz zgodovine mesta. Po drugi strani pa projekt mestu prinaša novo prepoznavno točko, ki ne bo ponujala le pogledov na mesto in okolico, temveč bo tudi sama vidna od daleč. To projekt naredi edinstven tudi za Ljubljano. Pri stolpnici ne gre zgolj za gradnjo stavbe, temveč za ustvarjanje okolja, ki odraža duh in bistvo Ljubljane ter zagotavlja, da Nordika postane sestavni del mestne zgodbe.

Triindvajsetnadstropno stolpnico, poimenovano Nordika, bodo po napovedih investitorja Corwin začeli graditi v začetku leta 2026. V stolpnici bo 290 stanovanj, od eno- do štirisobnih in tudi t. i. stanovanja penthouse. Foto: Corwin

Kje ste črpali navdih za 23-nadstropno stolpnico?

Patrick Lüth: Iz lokalnega konteksta in raznolike zgodovine mesta, iz bogate arhitekturne dediščine in njenih materialov. Biti vpet v kontekst omogoča ponovno interpretacijo urbanih okolij, ki obstoječim prostorom vdihne novo življenje, hkrati pa ohranja njihovo zgodovinsko kontinuiteto.

Patrick Lüth: Pri trajnosti smo naleteli na nekaj ovir zaradi lokalnih predpisov. Na primer pri uporabi alternativnih virov energije, pa tudi glede prometa osebnih vozil in parkiranja. V tem pogledu opažamo, da si v drugih državah postavljajo bolj ambiciozne cilje.

Kako ste med načrtovanjem projekta doživeli Ljubljano? Kaj vas je prijetno presenetilo in kaj razočaralo?

Patrick Lüth: Mediteranski vpliv v kombinaciji z zgodovino monarhije naredi mesto edinstveno in ustvarja posebno vzdušje. Posebej zanimivi so uravnoteženi urbani prostori v mestnem središču, ki so zelo privlačni kraji za preživljanje časa.

Snøhetta je norveški arhitekturni biro s sedežem v Oslu, ki ga je leta 1987 skupaj s skupino mladih arhitektov ustanovil Kjetil Thorsen. Biro so poimenovali po najvišji gori v nacionalnem parku Dovrefjel.



Že kmalu so pritegnili pozornost javnosti, ko so leta 1989 skupaj z newyorškim arhitektom Craigom Dykersom zmagali na natečaju za izgradnjo moderne velike knjižnice v Aleksandriji - Bibliotheca Alexandrina. Nova knjižnica, ki je bila dokončana leta 2001, oživlja veliko antično knjižnico v Aleksandriji in danes predstavlja pomembno kulturno središče v tej egiptovski metropoli na obali Sredozemskega morja.



Snøhetta je zasnovala tudi slavno Operno hišo v Oslu, za katero je biro dobil svetovna priznanja, podobno kot tudi za Bibliotheco Alexandrina. Med drugim je Operna hiša v Oslu prejela tudi Evropsko nagrado za urbana javna območja. Biro je oblikoval tudi nacionalni spominski center v New Yorku za žrtve terorističnega napada na Svetovni trgovinski center 11. septembra 2001.

Lahko poveste več o filozofiji Snøhette, vaših načelih in vrednotah? Imate mogoče v sebi še kaj "vikinške krvi"? Kako se to kaže v projektu Nordika?

Patrick Lüth: V središču vsega Snøhettinega dela je zavezanost družbeni trajnosti, saj oblikujemo prostore, ki služijo človeku in izboljšujejo kakovost življenja. Vemo, da lahko z dobro zasnovano arhitekturo pomagamo k učinkovitejšemu delovanju, izboljšamo blaginjo ljudi in naredimo življenje prijetnejše. Da bi to dosegli, ustvarjamo odprte in vključujoče zasnove, ki spoštujejo značaj vsakega projekta glede na podnebje, ljudi, kulturo in zgodovino.

Morda imamo "vikinško kri" v smislu, da nas navdihujejo naše tradicije in kulture. Na primer, "pravica do gibanja" je na Norveškem zelo pomembna. Omogoča neoviran dostop do podeželja. To velikodušnost prenašamo v svoje projekte, saj ustvarjamo prostore za ljudi in zagotavljamo čim večji dostop za javnost.

Matuš Hasak, vodja razvojnih projektov pri Corwinu. Foto: Corwin Lahko pojasnite svoj splošni pristop k projektom? Sicer nisem ravno najbolj doma v arhitekturnih metodah, ampak predstavljam si, da se lahko projekta loti od zunaj navznoter ali od znotraj navzven – torej da se najprej oblikuje zunanjost in nato prilagodi notranjost ali obratno. Kaj vam je pomembneje – maksimalna uporabnost, estetika, monumentalnost? Kako ste pristopili k Nordiki?

Matuš Hasak: Naš proces načrtovanja običajno sledi pristopu od zunaj navznoter. Proces začnemo s preverjanjem regulativnih zahtev in izvedljivosti – prostorskih določil in izvedbenih pogojev, oblikovanja gabaritov objekta in omejitev volumna – nato oblikujemo zunanjost glede na kontekst, estetiko in učinkovitost. Šele po dokončni zasnovi zunanje podobe oblikujemo notranjost, kjer poskrbimo za praktične, udobne in svetle tlorise.

Pri Nordiki je Snøhetta začela z urbanističnim okvirom in skrbno oblikovala fasado, kjer smo navdih črpali iz ljubljanske zgodovinske strukture, a z vnosom sodobnih materialov in trajnostnih elementov. Ko sta bila volumen in fasada usklajena, so bile notranjosti prilagojene uporabnosti, dnevni svetlobi, razgledom in dobremu počutju stanovalcev. Estetika in monumentalnost vedno podpirata človeško izkušnjo in kontekst – ne obratno.

Kako je potekalo vaše sodelovanje s slovenskimi uradi pri pridobivanju dovoljenj? Kaj je delovalo dobro, kaj ste pogrešali in kaj vas je negativno presenetilo?

Matuš Hasak: Stalno smo v stiku z uradi. Proces pridobivanja dovoljenj je še vedno v teku in traja tudi po začetku gradnje, dokler ne pridobimo uporabnih dovoljenj. Do zdaj je bilo sodelovanje konstruktivno, vendar – tako kot pri vsakem mednarodnem projektu – zahteva krmarjenje po lokalnih predpisih, čas, prilagodljivost in jasno komunikacijo.

Matuš Hasak o težavah, s katerimi se soočajo: Izjemno stroge norme, preobremenjena birokracija in postopek izdaje dovoljenj, ki pogosto traja dvakrat dlje kot sama gradnja. Vse to so dodatni investicijski stroški, ki se odražajo v povečani ceni novih stanovanj.

Kako bi primerjali postopke v Sloveniji z drugimi deli Evrope ali sveta? Kje menite, da so postopki resnično učinkoviti in omogočajo hitro ter kakovostno gradnjo brez žrtvovanja kakovosti ali trajnosti? Kateri elementi ali politike to omogočajo?

Patrick Lüth: Pogovori s predstavniki mestne uprave so bili zelo produktivni in neposredni, kar je ena od osnovnih zahtev za projekt te vrste. Prav tako so lokalni predpisi za stanovanjske objekte zelo natančni. Pri trajnosti smo naleteli na nekatere ovire zaradi lokalnih predpisov. Na primer pri uporabi alternativnih virov energije, pa tudi glede prometa osebnih vozil in parkiranja. V tem pogledu opažamo, da si v drugih državah postavljajo bolj ambiciozne cilje.

V Sloveniji, še posebej v Ljubljani, se soočamo s pomanjkanjem stanovanj, predvsem cenovno dostopnih, ki si jih mlade družine lahko privoščijo. Kako gledate na to vprašanje? Kakšen nasvet bi na podlagi svojih izkušenj dali županu Ljubljane ali slovenski vladi glede visokih cen stanovanj?

Matuš Hasak: Ko so nemškemu kanclerju Friedrichu Merzu zastavili isto vprašanje o povečanju cenovne dostopnosti stanovanj, je odgovoril: "Gradite, gradite, gradite!" in začel kampanjo za zmanjšanje birokracije v gradbeništvu. Enako težavo opažamo v vseh državah, v katerih poslujemo – izjemno stroga pravila, preobremenjena birokracija in postopek izdaje dovoljenj, ki pogosto traja dvakrat dlje kot sama gradnja. Vse to so dodatni investicijski stroški, ki se odražajo v povečani ceni novih stanovanj. Seveda so potrebna nekatera pravila in predpisi, a če je cilj povečati dostopnost, je jasna rešitev zmanjšati birokracijo in zgraditi čim več stanovanj čim hitreje.

V Sloveniji je samogradnja še vedno zelo priljubljena. Podobno kot nogomet in politika ima "vsak" tudi mnenje o gradnji. Kaj bi svetovali ljudem, ki morajo, recimo, obnoviti streho, okna ali fasado? Ali naj pokličejo arhitekta? Veliko ljudi to vidi kot dodaten in nepotreben strošek. Katere napake pogosto naredijo "investitorji", ki ne vključijo arhitektov?

Patrick Lüth: Za nas je seveda zelo pomembno, da vključimo arhitekte (smeh). Res, da vključitev arhitekta lahko stane nekaj več denarja, vendar doda tudi dodatno vrednost in lahko dolgoročno prihrani denar. Morda to sicer ni potrebno za manjše prenove, kot je obnova oken. Pomembno je, da projekt razvijemo skupaj s stranko in uporabnikom.

Je "lepota" nujno draga?

Patrick Lüth: Nikakor ne!

Ali se splača sklepati kompromise pri namestitvi tehnološko naprednih rešitev, ki so običajno dražje?

Patrick Lüth: Včasih lahko nizkotehnološke rešitve dosežejo enak učinek. Pomembno je vključiti arhitekta in prave strokovnjake, da najdemo najboljšo rešitev. Pogosto je kombinacija visokih in nizkotehnoloških rešitev optimalna in pomaga prihraniti denar.

Vrniva se k projektu Nordika in posameznim stanovanjem – katere značilnosti jih bodo ločevale od drugih stanovanj, ki se trenutno gradijo v Ljubljani?

Matuš Hasak: Stanovanja v Nordiki bodo izstopala zaradi velikih panoramskih oken, ki omogočajo veliko naravne svetlobe in nudijo spektakularen razgled na Ljubljano – od starega mestnega jedra in gradu vse do Alp. Stanovalci bodo imeli tudi ekskluzivni dostop do skupne strešne terase, ki bo 80 metrov nad tlemi ponujala edinstven prostor za sprostitev, povezovanje in uživanje v razgledu. Poleg tega lokacija zagotavlja neposredno bližino mestnega središča ter ključnih institucij, kot sta ljubljanski Univerzitetni klinični center in prihodnji Potniški center Ljubljana, kar omogoča udobno in povezano vsakdanje življenje.

Ekipa Corwina in Snøhette na območju, kjer bo stala Nordika: Tomaž Cirkvenčič, Patrick Lüth, Thomas Wirtl, Maja Jernejc in Angie Aguilera. Foto: Corwin

V Ljubljani so v zadnjem času zgrajeni večstanovanjski objekti iz armiranega betona z velikimi steklenimi površinami, vendar z razmeroma majhnimi bivalnimi površinami. Kakšno je vaše mnenje o takšni gradnji? Je trajnostna? Kako obvladujete stroške ne samo ogrevanja, ampak tudi hlajenja in prezračevanja takšnih steklenih stanovanj? Kako bo to rešeno v Nordiki?

Patrick Lüth: Trenutno lokalni predpisi poleg drugih parametrov dovoljujejo gradnjo visokih stavb le iz betona. Vendar pa obstajajo možnosti uporabe nizkoogljičnega ali recikliranega betona za zmanjšanje ogljičnega odtisa. Za trajnostno stavbo je eden ključnih dejavnikov način njenega delovanja. Za zmanjšanje potrebe po hlajenju mora dober projekt vključevati pravo ravnovesje med prozornimi in neprozornimi elementi. To pomeni tudi, da je treba obstoječe oblikovalske pristope vedno znova postavljati pod vprašaj.

Kako se lotevate vprašanja parkirnih mest? Znani ste kot zagovorniki uporabe javnega prevoza, a v Ljubljani to še vedno predstavlja izziv – tako z vidika učinkovitosti, mobilnosti kot tudi pripravljenosti prebivalcev, da bi dejansko uporabljali avtobuse in vlake. V Sloveniji je lastništvo avtomobila še vedno vrednota (in pogosto nuja), medtem ko avtobuse uporabljajo predvsem revnejši. Takšni uporabniki verjetno niso ciljni kupci stanovanj v Nordiki. Veliko verjetneje je, da bodo novi stanovalci vozili večja vozila SUV …

Matuš Hasak: Javnega prevoza nikakor ne vidimo kot "za revne" – to je zastarel stereotip, ki ga moramo kot družba izzvati. Po vsej Evropi se mnogi odločajo za življenje na območjih, ki so dostopna peš, in se pogosto manj zanašajo na zasebne avtomobile. Verjamemo, da ta premik prihaja tudi v Ljubljano – Nordika je zasnovana tako, da podpira in pospešuje ta prehod. Kljub temu smo realni. Mnogi prihodnji prebivalci Nordike bodo verjetno še naprej imeli avtomobile, kar je upoštevano v našem načrtovanju. Naš cilj je ponuditi resnične alternative in spodbuditi trajnostno mobilnost – ne z omejevanjem možnosti, temveč z njihovim širjenjem.

Gradnja Nordike naj bi se začela naslednje leto. Boste vključeni tudi med gradnjo? Boste nadzorovali izvedbo?

Patrick Lüth: Da, nadzorovali bomo gradnjo v smislu kakovosti izvedbe.

Vas zanimajo še kakšni drugi projekti v Ljubljani ali Sloveniji? Imate že kaj v načrtu?

Patrick Lüth: Da, seveda. Vedno nas zanimajo zanimivi projekti na odličnih lokacijah, a trenutno nimamo nič v načrtu.

Kaj pa v Evropi ali globalno – katere tekoče projekte bi radi izpostavili ali ste nanje posebej ponosni?

Pravzaprav imamo zelo zanimiv projekt blizu Slovenije. Pred nekaj leti smo zmagali na natečaju za univerzitetno stavbo Univerze v Celovcu in upamo, da bomo projekt kmalu začeli. Globalno gledano bo prihodnje leto odprta Grand Opera House v Šanghaju. Tako kot Opera v Oslu bo tudi ta stavba imela streho, po kateri se bodo ljudje lahko sprehodili.