Lufthansa: Odpovedujemo še 2.000 poletov, krize ne bo konec do …

"Kriza se ne bo končala letos," so po poročanju Deustche Welle ob napovedi novih odpovedanih poletov zapisali pri največjem nemškem letalskem prevozniku Lufthansi. Ta je polete začela odpovedovati že pred dvema tednoma, saj podjetju primanjkuje zaposlenih. Nemci odpovedujejo predvsem letalske povezave med mesti znotraj Nemčije in po Evropi. "Odpovedujemo predvsem polete do lokacij, kamor lahko ljudje potujejo tudi z drugimi prevoznimi sredstvi, kot je recimo vlak," so zapisali pri Lufthansi.

Letalska industrija se letos spopada s pomanjkanjem kadra, saj so prevozniki v letih epidemije koronavirusa močno zmanjšali število zaposlenih. Teh pa zdaj, ko se je stanje glede koronavirusa približno stabiliziralo, ne morejo najti.