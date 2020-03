Lufthansa bo zaradi koronavirusa prizemljila polovico letal

Nemški letalski prevoznik Lufthansa bo zaradi širjenja novega koronavirusa in občutnega upada povpraševanja po letalskih prevozih v prihodnjih tednih prizemljil pol letal. Skupaj s hčerinskimi družbami Eurowings, Swiss in Austrian Airlines je Lufthansa že odpovedala številne polete, med drugim do konca aprila ne bo letela na Kitajsko in v Iran.

"Zaradi razvoja dogodkov bodo naše zmogljivosti v prihodnjih tednih prepolovljene," so sporočili iz Lufthanse. Že med tednom je sicer družba napovedala, da bodo odpovedali četrtino vseh poletov, zdaj pa so se odločili še za strožje ukrepe. Do zdaj je Lufthansa prizemljila že 150 letal, od tega 25 tistih, ki opravljajo medcelinske polete.

Lufthansa odpoveduje tudi polete znotraj Nemčije

Vendar pa Lufthansa ne odpoveduje le medcelinskih poletov v Kitajsko in Iran, temveč tudi številne domače povezave, saj je manj tudi povpraševanja za povezave med Berlinom, Hamburgom, Frankfurtom in Münchnom. Razmišljajo tudi o tem, da bi začasno prizemljili vso floto 14 letal airbus A380 v Münchnu in Frankfurtu. Veliko odpovedi imajo tudi v Italiji, kjer so zaradi širjenja virusa prizadeti predvsem Milano, Benetke in Rim.

Lufthansa je zato že zamrznila zaposlovanje, ponudila neplačan dopust in razmišlja o zmanjšanju števila delovnih ur. Skupina bo poslovne rezultate za lani objavila 19. marca, ko bo najbrž tudi že dala prve ocene, kakšne so posledice širjenja koronavirusa na družbo, poroča STA.