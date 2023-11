Ljubljana: bo tako videti nova 60-metrska stolpnica v Šiški?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Foto: Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije

Zmagovalni arhitekturni rešitvi za nov kompleks v Ljubljani. Foto: Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije

Podjetje C-Tower, za katerim naj bi stali investitorji iz Bolgarije, je v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor (ZAPS) izbralo arhitekturni rešitvi za novo 60-metrsko stolpnico v Ljubljani.

Ljubljana bo kmalu dobila nov stanovanjsko-poslovni kompleks v Šiški. Investitor, podjetje C-Tower, za katerim naj bi stal denar iz Bolgarije, je pretekli petek v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor (ZAPS) objavil zmagovalce natečaja za arhitekturno rešitev kompleksa.

Nov kompleks bo stal na križišču Celovške in Gospodinjske ceste, v njem pa bo okoli 80 stanovanj. V 16-nadstropni stolpnici, ki naj bi bila visoka 60 metrov, bodo v pritličju in prvem nadstropju tudi poslovni prostori. Po poročanju Dela naj bi v poslovnem delu investitorji načrtovali tudi manjšo športno dvorano in zdravstvene ordinacije. Tako kot večina investitorjev v Ljubljani v zadnjih letih tudi pri podjetju C-Tower merijo "na zahtevne kupce, ki iščejo visoko kakovost stanovanj".

Kdaj bo nov kompleks odprl svoja vrata prvim stanovalcem, še ni jasno. Arhitekturna rešitev je podlaga za sprejetje občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) v Ljubljani, kar naj bi investitorji po poročanju Financ že oddali.

To so zmagovalci natečaja

Kako točno bo nova stolpnica videti, še ni jasno, saj ima natečaj kar dva zmagovalca. V nadaljevanju članka si lahko ogledate vse rešitve, ki jih je ZAPS nagradila.

1. nagrada

Avtorji:

Tomaž Krušec

Lena Krušec

Kristjan Nemec

Lenart Piano

Timotej Resnik

Foto: Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije

1. nagrada

Avtorji:

Avtorji:

Miloš Jeftič

Matic Čerin

Matej Tili

Tjaša Tušar

Bojan Fratina

Jaka Černigoj

Luka Čalasan Dorn

Erika Rus

Foto: Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije

3. nagrada

Avtorji:

Avtorji:

Rok Perme

Tim Zrimšek

Jure Bevc

Miha Šetina

Manca Podržaj

Igor Frelih

Foto: Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije

Foto: Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije